Corona: Häftlinge in JVA Kaisheim wollen Telefone

Das Leben hinter Gittern ist in der JVA Kaisheim durch Corona zusätzlich eingeschränkt.

Plus Sechs Häftlinge der JVA Kaisheim richten eine Beschwerde an den Landtag. Grund sind die Corona-Einschränkungen. So reagieren die Politiker.

Von Wolfgang Widemann

Die Corona-Pandemie schränkt das Leben aller Menschen ein. Auch das der Personen, die sich hinter Gittern befinden. Weil deren Aktivitäten naturgemäß ohnehin stark reglementiert sind, schmerzen zusätzliche Einschränkungen noch mehr. Wegen der Ansteckungsgefahr wurde in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim beispielsweise die monatliche Besuchszeit von drei Stunden auf eine Stunde verringert. Es darf jeweils nur ein Besucher erscheinen, der zudem nur aus dem engsten Kreis der Angehörigen kommen darf. Telefonate (dreimal 20 Minuten im Monat mit bestimmten Personen) sollen für einen gewissen Ausgleich sorgen. Auch Videoanrufe über Skype sind möglich – aber nur in Ausnahmefällen.

