Kirchliches Zentrum des Miteinanders und Füreinanders

Im Prälatenflügels des früheren Klosters Heilig Kreuz sind jetzt Pfarrbüro, Seelsorgeamt und Priesterwohnungen unter einem Dach.

Von Barbara Würmseher

Ein neues, ein gutes Kapitel wurde am Freitag für ein Donauwörther Wahrzeichen aufgeschlagen, unter dessen Dach sich in der Vergangenheit auch viel Leid zugetragen hat. Im ehemaligen Kloster Heilig Kreuz sind jetzt das Büro der Pfarreiengemeinschaft Donauwörth, die Räume der Außenstelle des Seelsorgeamts der Diözese Augsburg, sowie Wohnung für Geistliche untergebracht. Sie wurden gestern offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Arbeit und Leben dort sollen künftig unter dem großen Gedanken des Miteinanders und Füreinanders stehen – so wünschten die Festredner unisono. Die Schatten der Vergangenheit wurden an diesem Tag außen vor gelassen. Der frohe Blick aller richtete sich in die Zukunft.

Im Zeichen der Gemeinschaft

Diözesanadministrator Dr. Bertram Meier stellte das gelungene Projekt ganz ins Zeichen der Gemeinschaft. Die räumliche Vereinigung von Seelsorgeamt, Ehe- und Familienseelsorge, Gemeinde-Entwicklungsamt, der Stelle für Pastoral- und Kindertageseinrichtungen, der katholischen Jugendstelle und des Pfarramts sei eine konzertierte Aktion gewesen. Sie sei ein Zeichen dafür, vom Nebeneinander zum Miteinander zu kommen, aus dem letztlich dann ein Füreinander werde. Diese Bündelung verschiedener seelsorgerischer Dienste könne „ein Anker sein, an dem sich die Menschen festhalten können“. Es sei kein Ort, „an dem sich Kleriker sonnen“.

Auch der Ökumene, die sich nicht nur durch die nun nachbarschaftliche Nähe von katholischem und evangelischem Pfarrhaus ausdrückt, widmete er wichtige Gedanken. Eines Tages, so der Diözesanadministrator, werde man nicht mehr fragen: „Bist du katholisch oder evangelisch?“. Eines Tages werde man lediglich fragen: „Bist du Christ und willst du das Christentum leben?“

„Wir haben uns etwas getraut“

„Traut’s euch was!“: Diese Botschaft brachte Dekan Robert Neuner mit in die Feier. Er selbst hatte diese freundschaftliche Ermunterung von einem älteren Kollegen bekommen und gab sie nun weiter an die Festgäste. Wohl wissend, dass aus dem Mut, etwas zu wagen, Großes entstehen kann. „Wir haben uns etwas getraut“, so der Stadtpfarrer, „haben eine lange Tradition – das Pfarrhaus – aufgegeben und sind hierher ins Kloster Heilig Kreuz gewechselt. Neuner wünschte: „Gottes Segen für das Haus und die Menschen, die hier leben, arbeiten und hierher kommen.“

Verwaltungsleiter Thomas Schrott erinnerte an den Werdegang des Projekts. Die anfänglichen Pläne, das alte Pfarrhaus am Münsterplatz zu sanieren, hätten sich als ungeeignet herausgestellt, sagte er. Zumal dann noch die Zusammenlegung der Münsterpfarrei mit der von Heilig Kreuz kam. Aus dieser Herausforderung und den leeren Räumen im Prälatenflügel des Klosters wuchs letztendlich eine „große Chance“: Ein kleines christlich-kirchliches Zentrum entstand.

Kosten: 2,6 Millionen Euro

„Das Bistum war von Anfang an mit dabei“, lobte Thomas Schrott und dankte vor allem für die Kostenübernahme von über 90 Prozent. Insgesamt wurden in den Umbau 2,6 Millionen Euro investiert.

Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert sprach von einem Wandel von Heilig Kreuz „in positiver Weise“. Er lobte die Idee, die Weihe der neuen Räumlichkeiten im Freien zu beginnen, wo man die Aufenthaltsqualität des sanierten Areals genießen könne.

Der OB sah in den beiden Kirchen – Liebfrauenmünster einerseits und Wallfahrtskirche andererseits – zwei starke Persönlichkeiten, die nun zusammengeführt sind. Dieses Miteinander drücke sich auch im neuen gemeinschaftlichen Zentrum mit all seinen Angeboten aus. Zudem warf Neudert noch einen Blick in die Zukunft und freute sich darauf, wenn sich eines Tages noch ein Hochschulbereich im ehemaligen Kloster etabliert. „Wir können zuversichtlich nach vorne schauen“, sagte er.

Bei ihr laufen die Fäden zusammen

Für die evangelische Kirche Donauwörths sprach Kirchenvorstand Wolfgang Schwanecke. Er gratulierte in Vertretung von Dekan Johannes Heidecker: „Wir freuen uns mit Ihnen über diese neue Heimat und das neue Zentrum für ganz unterschiedliche Aufgaben.“ Es sei gut, dass katholischer und evangelischer Pfarrer in Sichtweite zueinander wohnen. Ein weiter gutes und lebendiges Miteinander war sein Wunsch für die Zukunft.

Pastoralratsvorsitzender Armin Furthmüller drückte seine „riesengroße Freude“ über die Einweihung so aus: „Das habt ihr fein hinbekommen“. So lobte er alle, die den Weg mitgegangen waren und das Projekt mitgestaltet hatten und sprach von einem „Glücksfall, dass wir diesen Schritt gewagt haben“. Er wünschte allen Beteiligten, „dass der Zauber des Anfangs möglichst lange anhält.“

Für die Verwirklichung dieses Wunsches steht unter anderem auch Büroleiterin Hedwig Leib, bei der so manche Fäden im Haus zusammenlaufen. Sie fungierte am Festtag als charmante Mit-Organisatorin.

