Sommerschule in Donauwörth: Das verdient Applaus

Das Schuljahr hat den Einrichtungen wie den Jugendlichen Enormes abverlangt. Warum sie jetzt Applaus verdienen, erklärt Barbara Wild in ihrem Kommentar.

In den großen Ferien „auch ein bisschen lernen“, war stets der gute Vorsatz strebsamer Schüler. Noch einmal die unregelmäßigen Lateinverben durchpauken – das war meist schon das, was die Motivation hergab.

Davon sind die von Corona gegängelten Schülerinnen und Schüler dieser Tage meilenweit entfernt. Es verdient höchsten Respekt, dass sie sich in so hoher Zahl auch in den Ferien aufraffen, Nachhilfe anfordern und Stoff aufholen möchten. Dass ältere Schüler helfen, ist mehr als ein feiner Zug.

Die Idee des Kultusministeriums geht also auf – aber nur, weil die Schulen vor Ort nach diesem harten Jahr nach wie vor enormen Einsatz zeigen und dank pragmatischer Lösungen auch realisieren können. Klar hätte das Ministerium Ersatzlehrkräfte bezahlt – nur gibt es die hier schlicht nicht in nötiger Zahl.

Nach dem Kraftakt, digitalen und wechselnden Unterricht zu wuppen, der Herausforderung, die Schüler-Tests zu organisieren und über Monate zu schultern, dann wieder zurück auf Präsenzunterricht samt Hygiene-Maßnahmen zu schalten, kam – doch relativ spontan – die Sommerschule noch kurz vor Ende des Schuljahres oben drauf. Von der Diskussion um Luftfilter gar nicht zu sprechen.

Das auch noch wirksam umzusetzen, verdient Applaus – wenn auch an dieser Stelle nicht hörbar. Begleitet von dem großen Wunsch, dass im neuen Schuljahr nicht alles von vorne losgeht.

