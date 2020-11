vor 31 Min.

Kraftwerke am Unteren Lech sind fit für die Zukunft

Das Kraftwerk in Feldheim ist eines der vier Wasserkraftwerke der Rhein-Main-Donau GmbH am Unteren Lech ab – neben Rain, Oberpeiching und Ellgau. Letzteres wurde nun wieder in Betrieb genommen, womit die Modernisierung aller vier Wasserkraftwerke abgeschlossen ist. Die Gesamtkosten betragen 16 Millionen Euro.

Die LEW Wasserkraft hat jetzt alle vier Kraftwerke am Unteren Lech modernisiert. Was ein möglicher großflächiger Stromausfall damit zu tun hat.

Mit der Wiederinbetriebnahme der zweiten Turbine an der Staustufe Ellgau schließt die LEW Wasserkraft ihr Modernisierungsprojekt an den vier Wasserkraftwerken der Rhein-Main-Donau GmbH (RMD) am Unteren Lech ab: Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat LEW Wasserkraft laut einer Pressemitteilung die zwischen 1952 und 1960 errichteten Wasserkraftwerke Ellgau, Oberpeiching, Rain und Feldheim auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Die LEW investierten rund 16 Millionen Euro in die Lech-Kraftwerke

Dabei wurde neben der Revision der Turbinen und Generatoren die gesamte Kraftwerkstechnik instandgesetzt und modernisiert sowie die Steuerung der Kraftwerke durchgängig digitalisiert und vernetzt. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 16 Millionen Euro.

Mit ihren insgesamt acht Turbinen erzeugen die leistungsstarken Lechkraftwerke zusammen pro Jahr etwa 220 Millionen Kilowattstunden Strom aus erneuerbarer Energie. Diese Strommenge reicht aus, um mehr als 80.000 Haushalte über das ganze Jahr hinweg mit elektrischer Energie zu versorgen. Die vier RMD-Kraftwerke werden von LEW Wasserkraft betrieben und von deren Zentralwarte in Gersthofen bei Augsburg aus überwacht und gesteuert.

Neue Technik für die Turbinen in den Lech-Kraftwerken

Um eine möglichst reibungslose Stromerzeugung auch während der Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten zu gewährleisten, legten Berufstaucher von LEW Wasserkraft jeweils nur eine Turbine je Kraftwerk trocken. Dort überholten die Kraftwerksspezialisten sämtliche mechanischen und elektrischen Komponenten wie Generatoren, Laufräder, Steuerhydraulik sowie die Kühl- und Schmierkreisläufe. Außerdem installierten sie neue Komponenten wie beispielsweise eine spezielle Spurlageranhebevorrichtung. Sie reduziert den mechanischen Verschleiß beim Anlaufen der Turbinen erheblich. Außerdem statteten die Spezialisten von LEW Wasserkraft alle Kraftwerkskomponenten bis hin zur Rechenreinigung am Wassereinlauf mit Sensoren aus und integrierten diese in das zentrale und nun durchgängig digitalisierte Leitsystem. Die Sensoren erfassen zum Beispiel kontinuierlich den Druck in Hydraulikleitungen oder die Temperatur der Gleitlager.

Die Werte werden kontinuierlich überwacht und digital archiviert. Bei Überschreitung von Grenzwerten kann sich die Zentralwarte einen Überblick verschaffen und bei Bedarf den Bereitschaftsdienst alarmieren.

Die Lech-Kraftwerke werden ständig mit Kameras überwacht

Dank der Digitalisierung der Kraftwerke lassen sich von der Zentralwarte in Gersthofen aus zum einen alle Kraftwerksfunktionen kontrollieren und bedienen. Zum anderen können über die digitale Technik mögliche Störungen präzise analysiert und wo möglich über eine Fernwartung beseitigt werden. Die Bandbreite der dafür genutzten Datenanbindung hat LEW Wasserkraft auf 25 Mbit pro Sekunde erhöht. Dies ermögliche auch eine kontinuierliche visuelle Überwachung mithilfe neu installierter Kameras. Zudem lassen sich die Funktionen des Leitsystems nun auch von außerhalb der Zentralwarte aufrufen – zum Beispiel vom Laptop eines Servicetechnikers, der vor Ort im Kraftwerk eine Wartung durchführt.

„Die durchgeführten Maßnahmen gewährleisten für die kommenden Jahre nicht nur hohe Wirkungsgrade und hohe Zuverlässigkeit bei der Erzeugung erneuerbarer Energie aus Wasserkraft. Insbesondere in puncto Digitalisierung und Vernetzung sind die vier Lechkraftwerke bereits heute optimal auf eine Einbindung in ein intelligentes Stromnetz von morgen vorbereitet“, sagt Frank Pöhler, Geschäftsführer von LEW Wasserkraft.

Bei einem Stromausfall ermöglichen die Kraftwerke eine Notversorgung

Mit der Modernisierung der Kraftwerke habe LEW Wasserkraft außerdem die Voraussetzungen geschaffen, dass die Lechkraftwerke in einem „Blackout“-Fall – also eines größeren Stromausfalls – kritische Infrastrukturen weiter mit Energie versorgen können. Aktuell wird die Notversorgung eines nahe gelegenen Wasserwerks aus dem Kraftwerk Feldheim vorbereitet.

Nach Abschluss der Arbeiten könne das Kraftwerk den Betrieb der Anlagen für die Trinkwasserversorgung auch dann sicherstellen, wenn das allgemeine Stromnetz für längere Zeit ausfallen sollte. Am Kraftwerk Rain wurde zudem ein Batteriespeicher installiert und in das LEW-Leitsystem integriert. Die Koppelung von Wasserkraftanlage und Lithium-Ionen-Speicher zu einem intelligenten Hybridsystem stelle Primärregelleistung für das Stromnetz bereit und sichere somit die Frequenzstabilität des europäischen Stromverbundnetzes, betont das Unternehmen. (pm)

