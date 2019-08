vor 2 Min.

Kultur-Herbst: Spannung, Historie und mehr

Der Harburger Kultur-Herbst wartet in den kommenden Wochen mit einer Vielzahl interessanter Veranstaltungen auf

Während die Spaziergänger noch in Harburgs malerischer Altstadt die Exponate des Kunstsommers betrachten, sind Kulturreferentin Claudia Müller und ihr ehrenamtliches Team bereits fleißig gewesen und haeb den nächsten kulturellen Höhepunkt vorbereitet: den Harburger Kulturherbst. Er beginnt am 27. September und wirft schon jetzt seine Schatten voraus, denn der Kartenvorverkauf startet bereits am 27. August. Programmhefte werden Ende August an alle Harburger Haushalte verteilt und liegen auch in vielen Geschäften aus. Das Programm enthält Angebote für alle Alters- und Interessensgruppen. Hier sind die Veranstaltungen im Einzelnen:

Vom 28. September bis zum 13. Oktober kann man unter dem Titel „Harburg und das Donau-Ries in alten Fotos und Farbdias“ Bilder aus den Fotosammlungen des Augsburger Malers Joseph Eschenlohr besichtigen. Es sind Ansichten von Harburg, aber auch noch nie gezeigte Aufnahmen von Donauwörth, Nördlingen und Wemding. Ergänzt werden diese noch durch alte Luftaufnahmen von Harburg vor, während und nach der Tunnelbaumaßnahme. Die Ausstellung im Fremdenverkehrsraum im Rathaus ist während des Kulturherbstes zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr, feiertags 11 bis 17 Uhr.

Rockig wird es am Freitag, 27.September, ab 21 Uhr im Juze Harburg. Es spielt die Band „Stack“, drei Jungs aus Schwörsheim, die Bock auf Party haben. Was mit kleinen Coverprojekten anfing, entwickelte sich durch diverse Gigs mittlerweile so weit, dass sie heuer ein eigenes Album „Bored and Crazy“ aufgenommen haben. 21 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

„Unfassbare Geschichten vom Rettungsdienst“ gibt es im Rahmen des BRK-Aktionstages am 28. September von Georg Lehmacher zu hören. Lehmacher kam 1982 als Zivildienstleistender zum Rettungsdienst und ist seitdem ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig. In seinen Büchern „Schneller als der Tod erlaubt“ und „Keine Angst, wir kommen“ geht es um seine Einsätze als Rettungssanitäter. Bei freiem Eintritt beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr in der Harburger Schule.

Das „Gwölbfescht – Von ABBA bis Zappa“ findet ebenfalls am Samstag, 28. September, statt. Der Seiler-Gewölbekeller am Marktplatz ein Geheimtipp für alle Nachtschwärmer. DJ Hartl will für fantastische Stimmung sorgen. Die ausgelassene Partynacht beginnt bei freiem Eintritt um 21 Uhr.

Über „Kriminalfälle des 17. Jahrhunderts in der Grafschaft Oettingen“ berichtet Gerhard Beck, Archivar der fürstlichen Archive auf der Harburg am Dienstag, 1. Oktober, 19.30, auf der Harburg. Im Vortrag sollen einige Fälle dargestellt werden, die ein besonderes Licht auf das Strafwesen im 17. Jahrhundert werfen. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, treten die RMS Bigband & die Band Vintage im Schießhaus auf. Die 16 Hobbymusiker der Rieser Musikschule präsentieren mit Bandleader Bernd Weber ein Repertoire von Swing, Latin, Funk bis zu Rock. Für den zweiten Teil haben sie sich mit der Rockband Vintage zusammengetan. Das sind acht Musiker aus dem Ries, die Live-Musik der 60er bis 80er Jahre präsentieren. Eintritt: im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 9 Euro.

Unter dem Titel „Diktatur. Krieg. Vertreibung“ wird am Sonntag, 6. Oktober, in der Arche Ebermergen ab 19 Uhr ein Buch über Ebermergen, Brünsee und Marbach vorgestellt. Die Herrschaft des Nationalsozialismus hatte auch für diese Orte schlimme Folgen. Das Buch, das der Heimatgeschichtliche Verein Ebermergen herausgibt, blickt auf diese Zeit zurück. Die Recherchen reichten bis in die USA. Das Ergebnis: schreckliche, tragische und erstaunliche Geschichten, dazu viele Bilder.

Ein weiteres Buch „Das Gold der Fugger“gibt es am Dienstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, vom Augsburger Autor Peter Dempf zu entdecken. Agnes’ Vater, der als Fuhrwerker in Diensten der Fugger steht, wird verdächtigt, Gold gestohlen zu haben. Auch weil ein junger Patriziersohn ihn beschuldigt, reichen den Gerichtsherren drei Münzen als Beweis und als Grund, ihn auf dem Schindanger hinzurichten. Agnes, die von der Unschuld ihres Vaters überzeugt ist, schwört herauszufinden, was wirklich geschah. Diese Lesung findet in der Bücherei im Strölinhaus statt. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Am Freitag, 11. Oktober, und am Freitag, 18. Oktober, ruft Klaus-Günther Strobel zum alljährlichen Whisky-Tasting. Whisky-Liebhaber und Einsteiger sind eingeladen. Karten für das Tasting gibt es für 28 Euro nur im Vorverkauf.

Die Uggl Bühne gastiert am Samstag, 12. Oktober, 15 Uhr, in der Harburger Schule. Unter dem Titel „Uggl und die schwarze Fee“, gibt es ein spannendes Marionettentheater für die Kinder zu sehen. Die Fee Elsbeth und Quecks der Frosch sind in Uggls Wald beim Beerensammeln. Plötzlich fällt Elsbeth in ein tiefes Loch und, ach oh Schreck, als sie wieder hochkommt, ist sie zur schwarzen Fee geworden. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Eine „Charmeoffensive“ von LinkMichel gibt es am Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, in der Harburger Schule zu erleben. Einmal mehr widmet sich der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger dabei den aberwitzigen Absurditäten des Alltags, entlarvt das allgegenwärtig „Menschelnde“ und somit, auf entwaffnend selbstironische Art, nicht zuletzt sich selbst. Saukomisch und mit großem Wortwitz beweist er, dass der Komikfundus an Alltäglichkeiten unerschöpflich ist, und bietet seinem Publikum Identifikationsmöglichkeiten zuhauf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Klassisch wird es am Sonntag, 7. Oktober ab 19 Uhr im Festsaal auf der Harburg. Das Ensemble SaltimBarocca berichtet über die „ Miracolo d’amore: Von irdischer und himmlischer Liebe“. Das Barockensemble Bernd Jung (Cembalo) nimmt die Zuhörer zusammen mit dem Tenor Wolfgang Frisch-Catalano auf historischen Instrumenten auf einen Streifzug durch die barocken Kostbarkeiten von Monteverdi bis Händel mit. Vor allem in der Musik spielt das Thema Liebe eine bedeutende Rolle. Gerade in der Barockzeit wird nicht nur die weltliche Liebe, sondern auch die göttliche Liebe, beziehungsweise die Liebe zu Gott, Jesus und Maria, besungen Der Eintritt kostet im Vorverkauf 11 Euro, an der Abendkasse 14 Euro.

Info Weitere Informationen und den Kartenvorverkauf gibt es ab Dienstag, 27. August von 8.00 bis 12.00 Uhr im Rathaus der Stadt Harburg, Schloßstraße 1 oder unter 09080/969919.

