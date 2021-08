Landkreis Donau-Ries

Über 130 Jungstörche im Donau-Ries-Kreis werden flügge

Mächtig was los war in den vergangenen Wochen im Storchennest auf dem Tanzhaus in Donauwörth. Dort wuchsen vier Jungstörche auf. Auch andernorts waren die Vögel in der Region beim Brutgeschäft erfolgreich.

Von Wolfgang Widemann

Der Donau-Ries-Kreis wird immer mehr zu einem Storchen-Landkreis. In diesem Jahr haben sich die Vögel in weiteren Orten niedergelassen und trotz des wechselhaften Wetters erfolgreich gebrütet. Deshalb wächst eine Rekordzahl von über 130 Jungvögeln heran. „Hauptstadt“ der Störche in der Region ist eindeutig Oettingen. Allein dort brüteten die Störche in 31 Horsten.

