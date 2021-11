Unfall auf der B25 bei Ebermergen: Es kommt zu Behinderungen

Auf der Bundesstraße 25 bei Ebermergen hat es am Donnerstagvormittag gekracht. Polizei, Rettungsdienst und Notarzt sind im Einsatz.

Auf der Bundesstraße 25 bei Ebermergen hat es am Donnerstagvormittag einen heftigeren Unfall gegeben. Polizei, Rettungsdienst und Notarzt sind im Einsatz.

Gegen 9 Uhr war ein SUV, der in Fahrtrichtung Donauwörth unterwegs war, in einen Sattelzug gekracht. Derzeit regelt die Polizei den Verkehr, der wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird. Es kommt zu Behinderungen.