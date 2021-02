17:30 Uhr

Landrat Rößle stellt Corona-Lockerungen für Donau-Ries in Aussicht

Die Corona-Zahlen im Landkreis Donau-Ries entwickeln sich nach unten. In den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen wird weiter geimpft.

In einer Pressekonferenz am Mittwoch spricht der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle von einem erfreulichen Inzidenzwert von unter 50. Außerdem gibt es die aktuellen Zahlen von Infizierten.

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt (Stand 4. Februar) bei insgesamt 3525. Hiervon gelten 3185 Personen bereits wieder als genesen. Die Anzahl der verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 124. In der Folge gelten momentan 216 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. In den regionalen Kliniken werden aktuell 27 Covid-Patienten behandelt (14 in Donauwörth, 13 in Nördlingen), zusätzlich werden fünf Erkrankte intensivmedizinisch betreut. Der heutige Inzidenzwert liegt laut RKI bei 46,3. Alle tagesaktuellen Zahlen und weitere Informationen finden Sie immer unter www.donau-ries.de/corona.

- Weitergehende Informationen zu den Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19: „Jeder Todesfall ist, ganz unabhängig von Corona, eine Tragödie. Insbesondere für die Angehörigen ist es deshalb besonders belastend, täglich neue Statistiken zu Verstorbenen zu hören, zu lesen und zu sehen. Hinter jeder Zahl steckt ein Mensch mit einer persönlichen Geschichte, ein Individuum, das geliebt wurde und wird und eine Lücke hinterlässt, egal wie alt oder krank dieser Mensch auch war“, so Landrat Stefan Rößle. Gleichzeitig gehört es zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes über die Schwere der Pandemie aufzuklären, wozu auch die schlimmsten Fälle, also der Tod von Menschen zählt.

- Landrat dankt Mitarbeitern für ihren Einsatz: Landrat Stefan Rößle spricht als Behördenleiter des Landratsamtes Donau-Ries all seinen Mitarbeitern für Ihren Einsatz in der Pandemie seinen Dank aus. Seit Beginn der Pandemie seien rund 12.000 Mehrarbeitsstunden geleistet worden. Allein 3900 davon wurden an Wochenenden erarbeitet. An zirka 40 Tagen musste von bestimmten Mitarbeitergruppen zusätzlich im Nachtdienst gearbeitet werden.

Zeitweise waren bis zu 200 Mitarbeiter mit Aufgaben zur Bewältigung der Pandemie beschäftigt, so wurden beispielsweise im Bürgertelefon mehr als 5000 verschiedene Bürgeranliegen rund um Corona beantwortet. Diese Mehrbelastung laufe zudem parallel zum eigentlichen Tagesgeschäft ab, das teilweise auch stark zugenommen habe.

- Landrat stellt regionale Lockerungen in Aussicht: „Es ist der Verdienst aller Landkreisbürger, dass wir die Inzidenz nun wieder auf unter 50 senken konnten. Bei Ihnen allen möchte ich mich für Ihr Durchhaltevermögen und Ihr Verantwortungsbewusstsein aufrichtig bedanken“, so Landrat Rößle, der gleichzeitig regionale Lockerungen der aktuellen Auflagen in Aussicht stellt, soweit der Landkreis für diese zuständig ist: „Wenn wir beständig unterhalb des Inzidenzwertes von 50 bleiben, werden wir maßvoll und verantwortungsbewusst dort lockern, wo es uns möglich ist. Hierzu haben wir uns bereits mit den Städten und Gemeinden abgestimmt. Auch dort besteht Einverständnis.“

