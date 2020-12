vor 37 Min.

Landratsamt: Neuer Jagdberater

Martin Schweihofer folgt auf Otto Baur

Von Helmut Bissinger

Seit 21 Jahren ist Martin Schweihofer aus Mertingen Revierpächter. Wenn es die Zeit erlaubt, geht er auf die Jagd. Schweihofer ist davon überzeugt, dass die verantwortungsvolle Jagd notwendig sei, um die Natur zu regulieren. Nun hat ihn Landrat Stefan Rößle zum Nachfolger von Otto Baur ernannt, der 24 Jahre Jagdberater für das Landratsamt Donau-Ries war.

Die Aufgabe des Jagdberaters besteht darin, die Fachabteilung beim Landratsamt in jagdfachlichen und -wirtschaftlichen Angelegenheiten zu beraten. „Gerne will ich mich ehrenamtlich im Bereich der Jagd engagieren“, freut sich der 63-jährige Mertinger. Voraussetzung sei gewesen, dass er keine Funktion innerhalb der Jägerschaft innehabe und somit neutral sei.

In der Jagd findet Martin Schweihofer den Ausgleich zu seiner Arbeit als Technischer Angestellter. Für seine Firma ist er oft im Ausland unterwegs, zuletzt vor allem in Polen. Wenn Schweihofer über die Jagdreviere in Polen spricht, kommt er ins Schwärmen. Es werde ihm aber nicht einfallen, in Polen auf die Jagd zu gehen.

„Die schönste Zeit, von einem Ansitz das Wild zu beobachten, ist jetzt“, sagt Schweihofer. Die eisige Kälte macht ihm nichts aus. Mit der richtigen Kleidung sei man gut gerüstet, um bei Schnee und Mondlicht Wildtiere zu beobachten.

Der Jagdberater wirkt auch mit, wenn die Abschusszahlen festgelegt werden, oder wenn es um knifflige Schonzeiten beispielsweise bei Gänsen gehe. Er sehe der neuen Aufgabe zuversichtlich entgegen und freue sich, so Martin Schweihofer, einen Beitrag leisten zu können, für einen gerechten Ausgleich zwischen den jagdlichen Interessen und den Belangen der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und der Jagdgenossenschaften zu sorgen. (bih)

