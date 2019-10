18:52 Uhr

Lastwagen kracht gegen Polizeiauto

Der B-25-Ausweichverkehr in Harburg schreibt ein neues Kapitel. Zwei Lkw kommen in Schlossstraße nicht mehr weiter. Dann passiert ein Unfall.

Von Wolfgang Widemann

Eine Anwohnerin in der Burgstraße brachte es so auf den Punkt: „Das war wirklich extrem.“ Wieder einmal haben zwei Lkw-Fahrer die Verbotsschilder in Harburg ignoriert und haben damit eine größere Aktion ausgelöst – verbunden mit einem weiteren Kapitel zum Kopfschütteln: Einer der Lastwagen prallte gegen ein Polizeiauto und beschädigte dieses erheblich.

Schweres Abschleppfahrzeug nötig

Das geschah am Montagnachmittag. Die Fahrer der beiden 40-Tonner brausten in ihrem Bestreben, die gesperrte B25 auf möglichst kurzem Wege zu umfahren, in die Burgstraße und dann in die Schlossstraße, obwohl diese für Lastwagen gesperrt sind. Als es auf der schmalen Straße nicht mehr weiterging, mussten die Laster mithilfe der Polizei und eines schweren Abschleppfahrzeugs mühsam wieder aus der Altstadt gelotst beziehungsweise gezogen werden.

Streifenwagen am Heck beschädigt

An der Einmündung zur Burgstraße wendete einer der Fahrer mit seinem Sattelzug. Dabei verwechselte der Ukrainer den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Folge: Der Lkw krachte gegen den Streifenwagen, der zur Absicherung auf der Straße stand. Das Auto wurde am Heck derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Geschätzter Schaden: rund 5000 Euro.

Die beiden Beamten hielten sich im Moment des Aufpralls glücklicherweise nicht im Bereich des Wagens auf. Den Unfall nahmen Kollegen der Inspektion Nördlingen auf.

Der Verursacher, 54, musste zwei Sicherheitsleistungen hinterlegen – eine wegen der Missachtung des Durchfahrtsverbots und eine wegen der Karambolage.

