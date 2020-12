15:07 Uhr

Mann soll erst Ehefrau und dann sich erschossen haben

In Kaishaim hat ein Mann seine Frau und dann sich selbst erschossen.

In Kaisheim im Landkreis Donau-Ries hat ein Mann am Mittwoch offenbar seine Frau erschossen und danach sich selbst angeschossen. Er starb im Krankenhaus.

Ein 63-Jähriger soll in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) seine Ehefrau erschossen und dann versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verständigten Nachbarn am Mittwoch die Polizei, nachdem sie Knallgeräusche gehört hatten.

Kaisheim: Mann tötet erst seine Frau und nimmt sich dann das Leben

Beim Eintreffen der Beamten am Tatort war die 53-Jährige bereits tot, der Mann kam mit Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus. Dort starb er an Heiligabend.

Die Kriminalpolizei teilte mit, der Mann habe die Waffe legal besessen. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die Hintergründe und den Ablauf der Tat. Die Polizei geht von einem Streit des Ehepaares aus. (dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen