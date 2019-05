vor 18 Min.

Mit fremdem Plastikgeld auf Shoppingtour

28-Jähriger wird für 80 einzelne Taten verurteilt und muss drei Jahre ins Gefängnis

Weil er 80 Mal mit gestohlenen oder gefundenen Bankkarten für sich eingekauft hatte – unter anderem in Donauwörth –, ist jetzt ein Mann aus Augsburg zu drei Jahren Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er hatte die Taten mit Schaden von über 13000 Euro vor dem Augsburger Amtsgericht gestanden.

Nach seiner bislang letzten Haftentlassung vor eineinhalb Jahren habe er sich auf einem guten Weg gesehen, schilderte der 28-jährige ungelernte Angeklagte dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Thomas Müller-Froelich. Dann aber, ausgerechnet in den Räumen einer Gersthofer Firma, wo er nach Arbeit habe fragen wollen, habe die Gelegenheit aus ihm wieder einen Dieb gemacht: Aus einer an der Garderobe hängenden Jacke entwendete er eine Geldtasche samt Bankkarte, mit der er in der Folge insgesamt 18 Mal im Wert von 1100 Euro einkaufte. Eine gefälschte Unterschrift reichte. Dieser ersten Tat vom Januar 2018 ließ der Angeklagte bis August vergangenen Jahres weitere 62 Käufe folgen. Zigaretten, Getränke oder Snacks erwarb er auf Kosten anderer. Im Drogeriemarkt ebenso wie im Einkaufsmarkt oder immer wieder an Tankstellen.

Betrogene Händler zwischen Kempten und Domnauwörth

Zwischen Donauwörth und Kempten befanden sich die betrogenen Händler, mit Schwerpunkt im Raum Augsburg. Zweimal übernachtete der 28-Jährige auf fremde Kosten in Augsburger Hotels, selbstverständlich in den ersten Adressen der Stadt. In elf Fällen war der Angeklagte in dieser Zeit an Kredit- oder EC-Karten gekommen. Mehrfach entnahm er sie aus Jackentaschen in Wartezimmern von Arztpraxen, zweimal aus nicht gut versperrten Wohnungen, aus einem offenen Cabrio oder einem unversperrten Auto, eine Karte fand er gar auf einem Feldweg im Bärenkeller. Nicht immer klappte es mit den betrügerischen Einkäufen. Eine (einzige!) Kreditkarte war rechtzeitig gesperrt worden. Ein anderes Mal wollte eine Angestellte den Ausweis sehen, um die Unterschriften zu vergleichen - schnell weg hier. In einem weiteren Fall wurde eine Tankstellen-Angestellte gar geschlagen und verletzt, die einen Betrug vermutete und den Mann (vergeblich) festhalten wollte.

Ein „Deal“ (verfahrensvereinfachendes Gespräch) zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung verlief ergebnislos, offenbar, weil der Angeklagte eine Höchststrafe von zwei Jahren Haft mit der Möglichkeit einer Bewährung erreichen wollte. Auf ein solches Strafmaß plädierte dann Verteidiger Hermann Kühn für seinen Mandanten, während Staatsanwalt Benjamin Rüdiger mehr als drei Jahre forderte. Das Gericht sah eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren als angemessen an. (gel)

