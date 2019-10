10:54 Uhr

Motorrad erfasst Mann: Fahrer flüchtet

Wo sich tagsüber die Marktbesucher tummeln, passierte in der Nacht auf Sonntag auf der Bahnhofstraße an der Einmündung der Gartenstraße ein schwerer Unfall. Der Verursacher - ein Motorradfahrer - flüchtete.

Ein Unbekannter rast nachts durch die gesperrte Bahnhofstraße in Donauwörth. Ein 42-Jähriger wird schwer verletzt. Eine andere Unfallflucht ist geklärt.

Ein Motorradfahrer hat in der Nacht auf Sonntag auf einem gesperrten Abschnitt der Bahnhofstraße in Donauwörth einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und ist dann geflüchtet. Opfer ist ein Fußgänger. Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam gegen 0.55 Uhr eine Gruppe von vier Personen wohl vom Donauwörther Oktoberfest und wollte von der Gartenstraße her die Bahnhofstraße überqueren. Beide Straßen waren wegen des Herbstmarkts für den Verkehr gesperrt. Der 42-Jährige lief einige Meter vor seinen Bekannten. In diesem Moment kam ein Motorrad aus Richtung Weidenweg. Den Zeugen zufolge soll der Fahrer stark beschleunigt haben und bei einem sogenannten „Wheely“ – dabei wird der Lenker hochgerissen und das Krad fährt nur noch auf dem Hinterrad – den Passanten erfasst haben. Dieser wurde zu Boden geworfen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte, der einen Sozius mit auf der Maschine hatte, seine Fahrt zwischen den Buden hindurch in Richtung Dillinger Straße fort – und zwar mit überhöhter Geschwindigkeit. Der 42-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Das Opfer liegt dem Vernehmen nach auf der Intensivstation.

Die Informationen über den Unfallflüchtigen sind der Polizei zufolge noch spärlich. Die Passanten konnten lediglich erkennen, dass es sich vermutlich um ein weiß-blaues Motorrad handelte.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

Unfall auf Südspange: Verursacher räumt Sachverhalt ein

Bei einer anderen bemerkenswerten Unfallflucht waren die Gesetzeshüter inzwischen erfolgreich. Am Freitagmorgen hatte der Fahrer eines BMW – wie gemeldet – durch ein höchst riskantes und rücksichtsloses Überholmanöver auf der Südspange bei Donauwörth eine Autofahrerin zum Ausweichen gezwungen. Sie landete in der Leitplanke. Ein Zeuge verfolgte den BMW und konnte das Kennzeichen ablesen. Die Beamten konnten im Laufe des Freitags den Mann ausfindig machen. Die Polizisten trafen den 24-Jährigen an seinem Arbeitsplatz in Donauwörth an. Er räumte den Sachverhalt in vollem Umfang ein. Bemerkenswert: Der junge Mann, der im Raum Augsburg wohnt, hatte zum Unfallzeitpunkt vier Begleiter mit im Wagen. Die blieben bei der Aktion unverletzt.

Noch ungeklärt ist hingegen eine weitere Unfallflucht, die etwa zehn Minuten nach dem geschilderten Unglück auf der Südspange passierte. An der Unfallstelle wollte ein Autofahrer nicht länger warten und zog an dem demolierten Pkw der Frau vorbei – trotz Gegenverkehrs. Der Unbekannte streifte prompt ein Auto – und machte sich ebenfalls aus dem Staub. An seinem Wagen wurde der linke Außenspiegel abgerissen. (wwi/dz)

