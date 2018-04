00:34 Uhr

Musikalischer Wettstreit

Elf Blaskapellen aus dem gesamten Bezirk 16 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds lassen hören, was sie können

Musikanten aus dem gesamten Bezirk 16 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) trafen sich zum 31. Bezirks-Wertungsspiel im Festsaal des Nadler Hauses in Rögling. Gastgeber war dieses Jahr der Musikverein Rögling. In den unterschiedlichen Leistungsstufen wurde bei „offener Bewertung“ sechsmal die Wertung mit „sehr gutem Erfolg“ und fünfmal das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ erreicht.

Bezirksvorsitzender Theo Keller begrüßte zu Beginn eine fachkundige Zuhörerschaft und freute sich besonders, dass heuer fünf Jugendkapellen teilnahmen. Er hieß hierzu die vier Blasmusik-Experten Josef Langenwalder, Juryvorsitzender Rettenbach, Jürgen Degeler, Heidenheim/Brenz, Rainer Schollen-berger, Memmingen und Rainer Pfister, Tübingen, als Juroren willkommen.

In den Kategorien Grund-, Unter-, Mittel- und Oberstufe präsentierten die einzelnen Jugend- und Stammkapellen ihre Pflicht- und Selbstwahlstücke. Drei Kapellen hatten sich für die interessante Wertung der „Traditionellen Blasmusik“ entschieden und mit Engagement und guten Ergebnissen vorgestellt. Durch das Programm führte sehr souverän und fachkundig Bezirksdirigent Josef Basting.

In der Grundstufe traten an: Die Jugendkapelle Donauwörth (dirigiert von Josef Basting) mit dem Ergebnis „mit ausgezeichnetem Erfolg“, das Vororchester der Knabenkapelle Nördlingen (Leitung Karsten Sell) sowie die Jugendkapelle des Musikvereins Asbach-Bäumenheim (Dirigent Josef Basting) erreichten beide den Rang „mit sehr gutem Erfolg“.

Unterstufe: Die Junge Stadtkapelle Nördlingen mit ihrem Dirigenten Johannes Krauß und die Jugendkapelle Lehmingen, dirigiert von Hartmut Betz, stellten sich in diesem Leistungsbereich den Wertungsrichtern und erreichten beide das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“.

Mittelstufe: Die Musikkapelle Wörnitzstein, unter Leitung von Tobias Freißler, hat sich „mit ausgezeichnetem Erfolg“ und die Musikkapelle Lehmingen mit ihrem Dirigenten Hartmut Betz „mit sehr gutem Erfolg“ qualifiziert.

Oberstufe: Hier trat der Musikverein Mertingen mit ihrem musikalischen Leiter Vasyl Zakopets an und erzielte das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“.

Traditionelle Blasmusik: In dieser Kategorie, in der jeweils eine Polka, ein Walzer und ein Marsch vorgetragen werden muss, hatten die Kapellen die Möglichkeit zwischen drei Schwierigkeitsstufen zu wählen. Die Jugendkapelle Maihingen (Leitung Jakob Herrle) trat in der Stufe B (mittel) an und erreichte einen „ausgezeichneten Erfolg“.

Die Marktmusikkapelle Burgheim mit Silke von der Grün und der Musikverein Maihingen unter Thomas Christ stellten sich der Stufe C (schwer) und wurden beide „mit sehr gutem Erfolg“ ausgezeichnet.

Am Ende dankte Bezirksvorsitzender Theo Keller dem Ehrenbezirksdirigenten Reinhard Reichherzer und Barbara Roßkopf für die gute Vorbereitung und Durchführung des Wertungsspiels, den Wertungsrichtern für ´deren Engagement und den teilnehmenden Kapellen für die gelungenen Vorträge. Sein besonderer Dank galt indessen dem Ausrichter, dem Musikverein Rögling für die umsichtige und hervorragende Organisation des Wertungsspiels.

Mit dem Hinweis auf das Bezirksmusikfest – 25. bis 27. Mai in Rögling – und der Freude auf ein Wiedersehen mit den Musikanten beendete Keller das Wertungsspiel. (aka)

