Neuer Obermeister der Bäckerinnung

Anton Wagner hat seinen Posten abgegeben und erhält für seine Verdienste eine hohe Ehrung. Sein bisheriger Stellvertreter ist nun der Chef. Details über Neubau an der Berufsschule

Handwerkskammerpräsident Hans-Peter Rauch schmunzelt, als er sagt: „Heute darf ich den nördlichsten Handwerkermeister in ganz Schwaben ehren.“ Während der Innungsversammlung im Gasthof Zum Adler in Tapfheim bekommt Bäckermeister Werner Stark den Goldenen Meisterbrief überreicht.

In seiner Bäckerei in Auhausen finden die Menschen außer den Backwaren auch einen Ort, an dem sie gern zusammenkommen. Rauch betont: „Es gibt nicht mehr viele Handwerksbetriebe, die ein Treffpunkt sind.“ Treffpunkte bietet auch Anton Wagner, der den Stammsitz seiner Bäckerei in Zusamaltheim hat. Und nachdem Wagner nun seinen Posten als Obermeister abgegeben hat, wurde er unter dem Applaus der Innungsmitglieder mit der silbernen Ehrennadel des schwäbischen Handwerks überrascht. Den goldenen Meisterbrief hat Wagner schon vor knapp zwei Jahren zu seinem 60. Geburtstag erhalten, berichtete Rauch, der klarstellte, dass der Bäckermeister die aktuelle Ehrung aufgrund seiner 40-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in der Innung, davon zwölf Jahre lang als Obermeister, mehr als verdient habe. Obendrein wurde Anton Wagner von Kreishandwerksmeister Werner Luther zum Ehrenobermeister ernannt.

Zusammen mit dem neuen Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben, Christoph Schweyer, bildeten Rauch und Luther den Ausschuss für die Neuwahlen. Neuer Obermeister der Bäckerinnung Nordschwaben ist der Nördlinger Rupert Diethei, der bisher stellvertretender Obermeister war. Diesen Posten haben nun zwei gleichrangige Stellvertreter inne: Andreas Haußer aus Nördlingen und Stefan Götz aus Tapfheim, die außerdem für die Berufsbildung zuständig sind. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Rudolf Heinrich aus Tapfheim, Ewald Seeßle aus Bächingen und Ingrid Gruber von der Bäckerei Linse in Maihingen. Als Rechnungsprüfer haben sich Peter Mayer und Rudolf Korhammer, beide aus Harburg, zur Verfügung gestellt.

Der neue Obermeister bat seine Meisterkollegen vor allem zusammenzuhalten. „Nur dann können wir als Innung stark sein, sonst haben die Großbetriebe leichtes Spiel.“ Dazu brauchen sie auch die Hilfe der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer, die sie gegenüber der Politik vertritt.

In seinem Grußwort dankte Rauch den Handwerkern vor Ort für ihre gute Arbeit. Er versuche alles, um ihnen das Gehör der hohen Politik zu verschaffen. Wie jetzt, wo die Verkäuferinnen hinter den Plexiglasscheiben keine Masken mehr tragen müssen, auch wenn ihre Wege sich kreuzen. Kreishandwerksmeister Werner Luther drückte seine Freude darüber aus, dass eine funktionierende Lösung für die Nachfolge in der Bäckerinnung gefunden wurde.

Aus der Berufsschule Höchstädt berichteten Magnus Langenmaier und Schulleiter Gerhard Weiß. Über 350 Quadratmeter sind beim anstehenden Neubau für die Ausbildung im Bäckereihandwerk vorgesehen. Die Backstube, die Feinbäckerei, ein Bistro, diverse Lagerräume, Umkleiden und Klassenzimmer – 2025 sollen die neuen Räume fertig sein. Weiß blickte auf die Zeit zurück, als wegen Corona keine Schüler in der Berufsschule sein durften und die Aufgaben online verschickt wurden, damit die jungen Leute eigenverantwortlich weiterlernen. Langenmaier dankte den Bäckermeistern, auf die in dieser Zeit viel zugekommen sei.

Insgesamt gehören 34 Betriebe der Bäckerinnung Nordschwaben an, berichtete der Ehrenobermeister Anton Wagner. Er bat seine Kollegen: „Wir müssen diesen schönen, wichtigen Beruf miteinander durch die Krise führen, während der, dessen Bedeutung erst recht zur Geltung gebracht wurde.“ (pm)

