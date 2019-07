Neuhof: Bio-Erbsen statt Genmais

Plus Die Versuchsstation bei Kaisheim wird zu einem Öko-Betrieb umgewandelt-

Vor einigen Jahren sorgte die Versuchsstation Neuhof bei Kaisheim mit dem umstrittenen Anbau von Genmais bundesweit für Schlagzeilen. Solche Versuche sind auf den Flächen des Gutshofs kein Thema mehr. Seit der vorigen Woche sind aus dem Betrieb sogar sämtliche Spritzmittel und die dazugehörigen Gerätschaften verschwunden. Die Versuchsstation wird ab sofort ökologisch bewirtschaftet. Einen entsprechenden Vertrag hat die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mit dem Naturland-Verband geschlossen. Soll heißen: Alles bio auf dem Neuhof.

Das Gut Neuhof existiert seit über 850 Jahren. Das umfangreiche Anwesen samt umliegender Flächen bei Kaisheim umfasst insgesamt rund 180 Hektar.

Die Ministerin wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Mit der neuen Öko-Versuchsstation verfolgen wir konsequent und beispielhaft den Weg, den Öko-Landbau weiter zu entwickeln und die Forschung in diesem Bereich voranzubringen.“ Der Staat möchte nach dem Volksbegehren für die Artenvielfalt mit gutem Beispiel vorangehen. Bekanntlich lautet das Ziel, dass 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen bis zum Jahr 2030 auf öko umgestellt.

Der Neuhof ist die zweite Öko-Versuchsstation in Bayern nach dem Staatlichen Lehr, Versuchs und Fachzentrum in Kringell bei Passau. Der Schwerpunkt im Neuhof liegt beim Ackerbau. Bereits vor zehn Jahren habe man einen Teil der Flächen auf ökologischen Anbau umgestellt, erklärte Betriebsleiter Rudolf Beck bei einem Ökolandbau-Feldtag, der zwei Tage nach der Vertragsunterzeichnung in München im Neuhof stattfand. Aktuell betreibe man bereits auf 1250 Versuchsparzellen mit einer Größe zwischen zehn Quadratmetern und einem halben Hektar. Ziel sei, auf den landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs (149 Hektar) einmal rund 3000 Parzellen anzulegen.

Deutlich mehr Aufwand für den Biobetrieb

Dafür würden aber Arbeitsplätze benötigt, betonte Beck, denn der Aufwand für den Öko-Anbau sei um 30 bis 40 Prozent größer als bei der herkömmlichen Bewirtschaftung.

Hubert Bittlmayer, Amtschef des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, betonte, dass man im Freistaat mit dem Öko-Landbau nicht bei Null beginne. Nun wolle man sich dem Thema noch stärker widmen. Bittlmayr wünschte sich einen fairen umgang zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Man wolle „am Markt entlang“, also nicht mehr (ökologisch) produzieren als abgesetzt werden könne. Das Bewusstsein der Bürger für Bio-Produkte müsse gestärkt werden: „Wir wollen, dass die Menschen diese Produkte zu fairen Preisen kaufen.“ Der Neuhof werde jetzt nach Naturland-Kriterien betrieben. Hermann Lindermayer, Leiter der Bayerischen Staatsgüter, sagte: „Irgendwann soll es heißen: Der Neuhof ist das Mekka des ökologischen Ackerlandbaus.“ Der ökologische Landbau müsse sich weiter entwickeln, sagte Cordula Rutz, Geschäftsführerin der Landesvereinigung der Öko-Anbauverbände. Biobetrieb bräuchten Sorten, die optimal angepasst sind. Einige wenige Planstellen reichten dafür nicht aus. Die Öko-Anbauverbände sähen großes Potenzial in der Forschung und wünschten sich in dieser ein Netzwerk.

Chance für Gut Neuhof

Im Gut Neuhof werden derzeit schon Sojabohnen, Ackerbohnen, Gerste, Erbsen, Mais , Hafer, Weizen und Kleegras ökologisch angebaut. Versuche laufen unter anderem mit dem gemeinsamen Anbau von Mais und Stangenbohnen. Auch wird getestet, wie sich eine reduzierte Bearbeitung des Grundbodens auf verschiedene Fruchtsorten auswirkt.

Der Kaisheimer Bürgermeister Martin Scharr zeigte sich erfreut über die Neuausrichtung des Neuhofs: „Das ist eine einmalige Chance für den Standort Kaisheim, sich zu etablieren.“ Den ökologischen Landbau voranzubringen, sei auch Wunsch der Bevölkerung.