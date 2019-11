vor 52 Min.

Ohne Versicherung mit „frisiertem“ Mofa unterwegs

Ein 16-Jähriger aus Bäumenheim bekam jetzt deswegen Ärger mit der Polizei und muss mit Konsequenzen rechnen.

Ein 16-jähriger Bäumenheimer hat Ärger mit der Polizei, da er zum einen sein Mofa „frisiert“ hatte, zum anderen nicht ausreichend versichert war. Die Beamten der PI Rain kamen ihm am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf die Schliche. Zu dieser Zeit kontrollierten sie ihn in der Bäumenheimer Straße in Mertingen. Sie stellten am Mofa diverse technische Veränderungen fest, für die der 16-Jährige keine Genehmigung hatte. Außerdem legte der Jugendliche Betriebserlaubnis und Versicherungsnachweis vor, die beide nicht nicht für das vorliegende Fahrzeug ausgestellt waren. Damit endete die Fahrt des 16-Jährigen an dieser Stelle. Er wird nun wegen eine Verkehrsordnungswidrigkeit belangt. Außerdem muss er mit einem Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Themen folgen