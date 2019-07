vor 37 Min.

Radfahrer stürzt über Kanaldeckel

Ein Kanaldeckel ist am Sonntag einem 51-jährigen Radfahrer zum Verhängnis geworden. Der Mann war mit einer Gruppe in Huisheim unterwegs und fuhr die Bühler Straße Richtung Norden.

Auf Höhe der Hausnummer 20 übersah er einen etwas tiefer liegenden Kanaldeckel und konnte nicht mehr reagieren. Er stürzte und erlitt am Körper tiefe Schnittwunden und Prellungen. Er hatte einen Helm auf, der ebenfalls deutliche Spuren des Sturzes zeigte.

Mit dem Sanka ins Krankenhaus

Mit dem Krankenwagen wurde der Radfahrer in die Klinik nach Nördlingen gebracht und wurde dort medizinisch versorgt, so die Polizei Donauwörth. Wie hoch der Schaden am Rad ist, ist unklar. (dz)

Themen Folgen