vor 18 Min.

Radler stürzt ohne Helm: Blutende Wunden am Kopf

Ein 37-Jähriger gerät ohne Fremdeinwirkung in der Artur-Proeller-Straße ins Straucheln. Er landet auf dem Asphalt und muss ins Krankenhaus.

Zu einem Fahrradunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstag um 8.38 Uhr in der Artur-Proeller-Straße in Donauwörth gekommen. Ein 37-jähriger Radler aus Neusäß fuhr dort der Polizei zufolge auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Stadtmitte.

Auf Höhe der Einfahrt zum Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäftes kam er ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln und stürzte ungebremst kopfüber auf den Asphalt, heißt es von den Beamten weiter.

Da der Mann keinen Fahrradhelm trug, erlitt er mehrere blutende Wunden im Kopfbereich. Er wurde mit dem Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth eingeliefert.