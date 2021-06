Betrunkener Radfahrer stürzt im Rainer Stadtpark

Ein 79-Jähriger war am Freitagabend betrunken auf dem Fahrrad unterwegs. Nach einem Sturz im Rainer Stadtpark musste der Senior ins Krankenhaus gebracht werden.

Am späten Freitagabend haben zwei Passanten in Rain einen gestürzten Fahrradfahrer aufgefunden. Gegen 23.13 Uhr fanden sie nach Angaben der Polizei Rain den 79-Jährigen im Stadtpark und verständigten daraufhin den Rettungsdienst, da der gestürzte Senior betrunken und kaum ansprechbar war. Aufgrund seiner leichten Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus Donauwörth gebracht, in dem er über Nacht unter ärztlicher Beobachtung blieb.

Unbekannte Zeugin wird gesucht

Der Mann soll laut Auskunft der beiden Passanten kurz zuvor auf dem Fahrrad von einer namentlich nicht bekannten Frau gesehen worden sein. Da der Mann aufgrund seines Zustands nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad verkehrssicher zu führen, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Das Fahrrad wurde bei der Polizei Rain verwahrt. Die unbekannte Zeugin, die den Fahrradfahrer gesehen hatte, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain unter Tel. 09090/7007-0 zu melden. (dz)

Lesen Sie auch: