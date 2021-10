Ehrenamtliche aus Rain und Bayerdilling: Sie packen an

Elisabeth Vollmair vom SV Bayerdilling und Josef Fischer vom TSV Rain sind in ihren Vereinen seit Jahrzehnten keine Arbeiten zu viel. Jetzt wurden sie ausgezeichnet.

Zwei Personen aus Vereinen aus dem Landkreis Donau-Ries standen im Blickpunkt beim DFB-Ehrenamtstag des Fußballkreises Augsburg. Diesem gehören nicht nur Vereine aus dem Augsburger Stadtgebiet an, sondern auch Klubs aus den Landkreisen Donau-Ries, Neuburg-Schrobenhausen, Augsburg, Landsberg und Aichach-Friedberg. Ausgezeichnet wurden Vereinsmitarbeiter, die seit mindestens zehn (Frauen) oder 15 Jahren (Männer) bei ihren Fußballvereinen ehrenamtlich engagiert sind.

Beim Ehrungsmarathon wurde Elisabeth Vollmair vom SV Bayerdilling deshalb gewürdigt, weil sie seit über 20 Jahren dafür sorgt, dass die Kicker vom Lech stets in sauberen Trikots antreten. Als Wäschefrau achtet die 63-Jährige darauf, dass nach einem Spiel sämtliche Schmutzflecken beseitigt werden. Seit 1998 wäscht sie die Trikots der Herrenmannschaft, 2002 kamen die der Jugendmannschaften hinzu. Und als ob dies noch nicht genug wäre, reinigt sie seit neun Jahren auch noch die Spielkleidung der Mädchenmannschaft. Und wenn einmal ein Löchlein das Bild des Fußballstutzens trübt, lässt das Elisabeth Vollmair keine Ruhe. Selbstverständlich wird dann geflickt. Kleider machen Leute – und eine ordentliche Fußballkleidung kann durchaus Eindruck machen, das weiß die „Grande Waschdame“ des SV Bayerdilling selbst am besten.

Ehrenamts-Ehrung in Augsburg: Ein Rainer und eine Bayerdillingerin unter den Geehrten

Bestens aufgelegt erschien Josef Fischer zum Festakt um Haus St. Ulrich in Augsburg. Hatte doch sein TSV Rain am Vortag mit einer starken Leistung in der Regionalliga Bayern den großen Favoriten SpVgg Unterhaching mit 2:1 besiegt. „Das war ein gutes Spiel und ein hartes Stück Arbeit für uns“, betonte der 85-Jährige. Harte Arbeiten sind für Fischer in der Blumenstadt seit Jahrzehnten selbstverständlich. Ob es der Bau der Tribüne war, auf der 300 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden, oder bei der Erstellung des Kunstrasenplatzes: Fischer hat jeweils tatkräftig mitgewirkt. Das macht der 85-Jährige bei Heimspielen des TSV Rain als Platzkassierer bis heute so. Wenn die Reservemannschaft kickt, dann tritt Fischer persönlich in Aktion und verlangt charmant von den Besucherinnen und Besuchern ihr Bestes ab – nämlich ihr Geld. Beim Spiel der Regionalliga-Mannschaft sind dann vier Kassierer aus einem Sechser-Pool im Einsatz, die er koordiniert. Und wenn es mal klemmt, dann sitzt sich das TSV-Urgestein im Kassenhaus eben auch wieder mit dazu. Eines ist Josef Fischer stets wichtig gewesen: dass der Verein die Freiwilligen entsprechend würdigt - zum Beispiel mit einem Fest oder einem Dankeschön-Essen. Denn das, sagt er, motiviere die ehrenamtlich Tätigen beim TSV Rain.

Neben Josef Fischer und Elisabeth Vollmair waren beim Ehrenamtstag weitere 30 Personen dabei. Sie alle wurden mit einer Urkunde, einer Uhr des Deutschen Fußball-Bundes und einer speziellen Veranstaltung ausgezeichnet. Gekonnt führte als Moderator der BVF-Ehrenamtsbeauftragte im Fußballkreis Augsburg, Till Hofmann, durch das Programm. Zu den Höhepunkten gehörte dabei ein sogenannter „Runder Tisch“, an dem auch der ehemalige Profi und derzeitige Talentmanager des FC Augsburg, Christoph Janker, teilnahm. Dieser musste auf die Frage, ob das Ehrenamt im Profifußball noch eine Rolle spiele, eingestehen, dass dies kaum noch der Fall sei. Janker, der einst das Fußballspielen bei der DJK Vilzing im Bayerischen Wald erlernte, berichtete, dass in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten bei den Jugendlichen ein „knallhartes Aussortieren“ zur Tagesordnung gehöre. Bei Halbjahres- oder spätestens bei den Jahresgesprächen werde aufgezeigt, wo die sportliche Reise der Nachwuchskicker hinführen würde.

Elisabeth Vollmair und Josef Fischer werden ausgezeichnet

Von professionellen Strukturen im Ehrenamt sprach der Bezirksehrenamtsbeauftragte Günther Brenner aus Jettingen-Scheppach nicht. Er dankte den zu ehrenden Personen, dass sie sich für den Jugend- und Mädchenfußball engagieren, sich als Abteilungsleiter, Schriftführer, Kassierer oder Mitgliedsverwalter zur Verfügung stellten oder als Handwerker, Platzwarte oder Trikotwäscherin wichtige Arbeiten in den Vereinen erledigen. Dazu gehöre auch, dass Vereinsheime bewirtschaftet werden, um wichtige Einnahmen zu generieren. „Das Ehrenamt stellt den Kitt dar, der das Gefüge im Sport zusammenhält“, betonte Brenner. Der Sportreferent der Stadt Augsburg, Jürgen Enninger, stellte bei seinem Grußwort heraus, dass die ehrenamtliche Mitarbeit von Mitgliedern die Stabilität in den Vereinen erhalte. Und Alfons Weber, stellvertretender Bezirkstagspräsident aus Markt Rettenbach im Unterallgäu, meinte: „Sie leben vor, dass es neben dem ´Ich‘ auch ein ´Wir‘ in der Gesellschaft gibt“. Ohne die ehrenamtlich Tätigen würde das Vereinsleben bald brach liegen. Der Bezirk Schwaben, so Weber, wisse diese Arbeit zu würdigen und werde weiter finanzielle Unterstützung geben.