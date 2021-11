Rain

17:23 Uhr

Gewerbeverband „Wir aus Rain“: Bald gibt es eine „Erlebnisplattform“

Der Gewerbeverband "Wir aus Rain" kümmert sich um eine attraktive Geschäftswelt in der Rainer Innenstadt.

Plus Der Rainer Gewerbeverband geht in etwa drei Wochen mit einer umfangreichen Internetseite online. Darauf will er die Vielfalt der Tillystadt darstellen. Außerdem gab es Neuwahlen.

Von Barbara Würmseher

Was hat die Stadt Rain ihren Bürgern und auswärtigen Besuchern zu bieten? Kritische Stimmen richten den Fokus oft nur auf (vermeintliche) Defizite und bemängeln fehlende Angebote in der gut 9000 Einwohner zählenden Kommune. Der Gewerbeverband „Wir aus Rain“ sieht das anders. Er hat sich intensiv mit Aspekten aller Art auseinandergesetzt und kommt zum Ergebnis: „Rain hat weit mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick denkt. Charmant und überraschend präsentiert sich die Kleinstadt an der Romantischen Straße.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen