Polizei macht Raser von B16 bei Rain ausfindig

Der Polizei ist es durch umfangreiche Ermittlungen gelungen, einen Raser ausfindig zu machen. Der wurde auf der B16 bei Rain geblitzt.

Die Verkehrspolizei hat nach umfangreichen Ermittlungen einen extremen Raser ausfindig gemacht. Dieser war – wie bereits gemeldet – bei einer Geschwindigkeitsmessung am Samstag, 19. Juni, auf der B16 bei Rain der traurige „Spitzenreiter“. Als der Audi mit rumänischer Zulassung durch die Messstelle fuhr, dürfte der Tacho eine Geschwindigkeit von etwa 200 Stundenkilometern angezeigt haben, so die Gesetzeshüter. Die errechneten nach Abzug aller Toleranzen eine Geschwindigkeit von 190 km/h, für die der Fahrer belangt werden sollte. Die Beamten gingen angesichts des Tempos – erlaubt sind auf dem Abschnitt 100 „Sachen“ – von einem vorsätzlichen Verhalten aus. Eine Sofortfahndung unmittelbar nach der Messung blieb aber erfolglos.

Die Ermittler forschten in Betrieben der Region nach

Der Halter des Pkw hielt sich zur Tatzeit in Rumänien auf und machte zur Person des verantwortlichen Fahrers keine Angaben. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth sowie der Polizeiinspektionen Rain und Donauwörth überprüften daraufhin die relevanten Arbeitgeber im südlichen Landkreis und konnten nun einen 24-jährigen Saisonarbeiter in einem gastronomischen Betrieb in Asbach-Bäumenheim als Fahrer ermitteln. Der Mann hat in Deutschland keine Meldeadresse und wohnt bei einem Bekannten in Neuburg. Er musste unverzüglich 1260 Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen. Den Mann erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot von drei Monaten. (dz)

