Rainer erhält Sonderpreis bei Neuburger Oldtimer-Tour

Bei der „Tour de Neuburg“ stehen auch viele Orte im Donau-Ries-Kreis auf der Route. Ein Teilnehmer aus Rain erhält für seinen Opel GT sogar einen Sonderpreis.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause hat der Motorclub Neuburg heuer wieder seine „Tour de Neuburg“ veranstaltet. Was vor mehr als fünf Jahren als kleine Vereinsausfahrt begann, hat sich inzwischen zu einer ansprechenden Ausfahrt für Old- und Youngtimer entwickelt. Die Vereinsverantwortlichen verfolgen dabei von Anfang an konsequent ihr Konzept: Keine Stoppuhren oder Schätzfragen, wie bei anderen Veranstaltungen dieser Art, trüben den Fahrspaß mit den automobilen Raritäten.

Jedoch waren die Startplätze heuer wegen der aktuellen Gegebenheiten gedeckelt und somit sehr begehrt. Sechs Teams aus dem Donau-Ries konnten sich über eine Startzusage freuen und gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den umliegenden Landkreisen an den Start gehen.

Über Daiting und Buchdorf nach Kaisheim

Fred Demnick ging mit seiner Schwiegertochter Sonja (beide aus Rain) auf seinem Alfa Romeo 146 (Boxer) an der Start. Enkeltochter Bianca Demnick lotse Dave Reisinger (ebenfalls Rain) in einem Daihatsu Cuore von 1987 über die Strecke. In einem Opel GT 1900 wagten sich Ludwig Grinzinger und Erhard Sandmeier (auch Rain) auf die beiden Schleifen. Ebenfalls auf einem Opel GT fuhren die beiden Röglinger Reinhold Reisinger und Kevin Zeilinger. Aus Oberndorf waren Günter Eberl und seine Frau Hermine mit einem Alfa-Rundheck-Spider angereist, Fritz und Gertrud Wenger aus Münster kamen mit einem Honda NSX zum Start.

Nach der Einschreibung ging es am Vormittag nach Streckenvorgabe durch ein Roadbook auf der Nordschleife über Rennertshofen, Daiting und Buchdorf zur ersten Durchfahrtskontrolle nach Kaisheim. Danach führte die Strecke über Leitheim und Marxheim zum zweiten Kontrollpunkt in Rain. Von dort aus ging es über Holzheim, Bayerdilling und Gempfing zum Rallyezentrum nach Kundig. Nach einer „Open-Air-Mittagspause“ wurde die Südschleife unter die Räder genommen. Über Burgheim, Hollenbach, Langenmosen, Edelhausen, Sandizell und Klingsmoos führte die Strecke zum für die Teilnehmer unbekannten dritten Kontrollpunkt kurz vor Schönesberg.

Hoffnung auf mehr Zuschauer im Jahr 2022

Danach folgte auch schon der „Ausklang“ dieser Ausfahrt. Über Haselbach, Baar, Holzheim, Wächtering und Wengen ging es erneut nach Kundig. Auch ein kurzer kräftiger Schauer konnte die Teams nicht vom rechten Weg abbringen, und fast alle Beifahrer navigierten ihre Piloten sicher ins Ziel.

Zum Abschluss wurden noch Preise verlost. Hier konnte sich das Team Grinzinger/Sandmeier über den Preis für das schönste 70er-Jahre-Auto freuen.

Detlef Simonis (Rain) von der Fahrtleitung meinte am Ende: „Die Veranstaltung hat der Motorclub Neuburg wieder mal perfekt vorbereitet. Schade war nur, dass das Event wegen der aktuellen Lage so still und leise ohne Vorankündigung in der Presse über die Bühne ging. Diese schöne Karawane alter Fahrzeuge hätte sonst bestimmt auch einige Zuschauer an die Strecke gelockt. Ich hoffe, dass dies vielleicht im kommenden Jahr wieder möglich ist, und freue mich schon auf die Tour 2022.“