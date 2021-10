Verkehr: Ein Lichtblick für die Ziegelmoos-Anwohner in Rain

Plus Wer in Rain im Umfeld der Firma Dehner wohnt, sieht sich seit Jahren zunehmend mit Verkehr konfrontiert. Jetzt hat Bürgermeister Rehm gute Nachrichten für diese Bürger.

War das Ziegelmoos in Rain früher einmal ein ruhiges Wohnviertel, so sehen sich dessen Bewohner seit Jahren wachsendem Verkehrsaufkommen ausgesetzt: Dort sind Lastzüge unterwegs, die zur Belieferung der Firmen Dehner oder Edeka den Gottsackerberg hinunter fahren, Pkw-Fahrer, die eine Abkürzung suchen und die Hauptstraße auf dem Weg durchs Ziegelmoos meiden, Autoposer, die auf dem Dehner-Parkplatz ihre Runden drehen, oder Motorradfahrer, die ihre Maschinen aufheulen lassen. Dazu gibt es kaputte Gehsteige und schlecht einsehbare Seitenstraßen. – Solche und ähnliche Szenarien beschreiben die Anwohner und wünschen sich mehr Sicherheit und eine Entzerrung der Situation.