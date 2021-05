Rögling

vor 21 Min.

Großprojekt: Die Kita in Rögling ist fast fertig

Plus Die Kindertagesstätte steht in diesem Jahr in der Gemeinde Rögling im Mittelpunkt des Handelns. Was sonst geplant ist und wie die Kommune finanziell dasteht.

Von Wolfgang Widemann

Die Kindertagesstätte steht in diesem Jahr in der Gemeinde Rögling im Mittelpunkt des Handelns. Bei dem Projekt, das bereits seit einiger Zeit läuft, wird das Gebäude saniert und umgebaut.

