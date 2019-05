19:08 Uhr

Schützenfest darf auf Sportplatz stattfinden

Auf dem Sportplatz in Harburg soll 2022 ein großes Festzelt stehen. Das hat der Stadtrat genehmigt.

In Harburg steht 2022 ein Ereignis an. Warum dafür schon jetzt eine Genehmigung nötig ist.

Von Wolfgang Widemann

Die Königlich-privilegierte Schützengesellschaft und Wörnitztaler Harburg möchte in gut drei Jahren groß feiern. 2022 besteht der Schützenverein seit 350 Jahren – und ist damit einer der ältesten im Donau-Ries-Kreis. In Harburg ist es freilich nicht so leicht, ein solches Spektakel mit entsprechend dimensioniertem Bierzelt auszurichten: Im Ort gibt es aufgrund der topografischen Lage zwischen Wörnitz und Jurahängen keinen Festplatz. Deshalb kommt für die Schützen nur der von den Fußballern des TSV Harburg genutzte Sportplatz infrage. Dieser gehört der Stadt. Deshalb musste sich der Stadtrat mit dem Antrag der Schützen beschäftigen, diesen nutzen zu dürfen.

Für die Schützen kommt nur der Hauptplatz in Betracht

Ein Beschluss war Bürgermeister Wolfgang Kilian zufolge bereits jetzt nötig, weil die Schützen einen entsprechenden Planungsvorlauf haben. Kilian erinnerte daran, dass es in Harburg in den vergangenen 25 Jahren drei große Feste dieser Art gab. Einmal feierten die Schützen, einmal die Freiwillige Feuerwehr und einmal die Stadtkapelle. Das Zelt habe zweimal auf dem Rasenspielfeld und einmal direkt daneben gestanden. Für die Schützen käme nur der Hauptplatz in Betracht.

Fußballer sollen nicht eingeschränkt werden

Die Stadträte zeigten sich einstimmig damit einverstanden. Der Verein muss jedoch einige Auflagen beachten. Unter anderem darf der Platz nicht mit schwerem Gerät befahren werden. Bei eventuellen Schäden übernimmt die Kommune 50 Prozent der Reparaturkosten, höchstens aber 4000 Euro. In der Sitzung hieß es, der Rasen habe frühere solchen Ereignissen weitgehend unbeschadet überstanden. Die Fußballer würden auch nicht eingeschränkt, falle das Fest doch auf die Sommerpause. Übrigens: Der genaue Termin für das Schützenfest steht bereits fest. Es wird vom 8. bis 12. Juli 2022 gefeiert. Kilian dazu: „Es ist schön, wenn jede Generation so ein Fest erleben darf.“

