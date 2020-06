vor 18 Min.

So wirkt sich die Pandemie auf die heimische Wirtschaft aus

Plus Die IHK beklagt den steilsten Absturz der vergangenen 20 Jahre: Konjunkturindex befindet sich im freien Fall. Warum es in der Region aber etwas besser aussieht.

Von Helmut Bissinger

Die Krise setzt fast allen Wirtschaftszweigen zu, aber die Branchen in Nordschwaben sind bislang ganz unterschiedlich betroffen: der Tourismus und das Transportgewerbe massiv, die Bauwirtschaft kaum. Doch auch dort wird nicht damit gerechnet, dass die Auftragsbücher weiter voll bleiben. „Wir begrüßen die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung, aber es könnte sein, dass die eigentliche Krise erst im Winter kommt“, sagt Wolfgang Winter.

Winter als Vizepräsident der IHK Schwaben, Regionalvorsitzender Andreas Dirr und Geschäftsführerin Bettina Kräußlich stellten nun die aktuellen Zahlen aus der Konjunktur-Umfrage bei den Firmen in der Region Donau-Ries vor. Das Fazit: Schwabens Wirtschaft befindet sich im freien Fall, aber der steilsten Absturz der vergangenen 20 Jahre fällt in Nordschwaben abgefedert aus.

Kunden fehlt die Konsumlaune

Kräußlich klagt, dass den Kunden die Konsumlaune fehle. Das spüre der Einzelhandel. Sie plädiert dafür, mehr verkaufsoffene Sonntage zuzulassen, wenn auch in geänderter Form. Neben Handel und Dienstleistung leidet auch die Industrie. Alle Firmen, so Dirr, stünden nun in den Startlöchern und hofften auf einen Aufwärtstrend. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2009 ist der IHK-Konjunkturindex für die Region auf einen Wert unter 90 Punkte gefallen. Mit einem Indexwert von 88 verzeichnet die IHK in ihrer aktuellen Frühjahrsumfrage einen massiven Einbruch. Noch zu Jahresbeginn lag der Konjunkturindex bei 120 Punkten.

Für ein Drittel der rund 63000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Landkreis sei Kurzarbeit beantragt worden, berichtet Winter. „Wie viel letztlich in Anspruch genommen wurde, wissen wir nicht“. Sein Appell geht auch an die Betriebe: Sie sollen jungen Menschen eine Ausbildungschance bieten und die Quote der Stellen nicht auf Kosten junger Menschen kürzen. „Wir müssen ein Zeichen setzen und die Zurückhaltung aufgeben“, sagt Winter. Da sei es sehr hilfreich, dass im Rahmen des Konjunkturpakets Ausbildungshilfen vorgesehen seien. Denn dort ist eine Förderung verankert, wie Winter erklärt: „Wer zum 1. September ausbildet, bekommt pro Einstellung 2000 Euro. Bildet man mehr aus als bisher, gibt es für den zusätzlichen Platz 3000 Euro. Und wer einen Azubi übernimmt, dessen Betrieb insolvent wurde, bekommt ebenfalls eine Übernahmeprämie.“ Überhaupt, entspreche das Maßnahmenpaket in vielen Punkten den Vorstellungen der Wirtschaftsvertreter.

„Wir dürfen nicht in Tristesse verfallen“

„Wir dürfen nicht in Tristesse verfallen“, erklärt Wolfgang Winter. Durch Sparen verschärfe sich die Krise, meint er. Knapp die Hälfte der Befragten sieht die Zukunft pessimistisch, vor einem halben Jahre war dies nicht anders. Trotz aller schlechten Vorzeichen stehe das Donau-Ries im Vergleich zu anderen Regionen in Schwaben noch gut da.

Die Krise hat nach Ansicht der Wirtschaftsvertreter auch Gutes offenbart. Die IHK-Repräsentanten zählen auf: Homeoffice, das Arbeiten zuhause, sei in weit mehr Bereichen möglich als zuvor gedacht. Besuche wurden erfolgreich durch Alternativen wie etwa Videokonferenzen ersetzt. Im „Lockdown“, also während des Herunterfahrens, konnte man sich viele Fahrten – und damit auch Zeit – sparen. Dank Digitalisierung könne man jetzt vieles vom Büro aus erledigen. Die Kurzarbeit habe sich als effizientes Werkzeug herausgestellt, das Firmen in Krisenzeiten ermöglicht, ihre Mitarbeiter zu halten.

Gute Struktur der hiesigen Betriebe

Und die Agentur für Arbeit hätte flexibel und schnell reagiert. „Es ist branchenübergreifend eine große Herausforderung“, macht Dirr klar. Man kämpfe mit unterbrochenen Lieferketten, fehlenden Absatzmöglichkeiten, rückläufigem Auftragseingang und anspruchsvollen Hygienekonzepten. Dirr: „Fast 60 Prozent der Unternehmen geht von sinkenden Umsätzen im Vergleich zu 2019 aus.

Dass der Donau-Ries.-Kreis noch einigermaßen aus der Krise kommen könnte, sei das Ergebnis einer guten Struktur der Betriebe. Man sei nicht einseitig ausgerichtet, verfüge über bislang gesunde Mittelstandsanatomie und einen breiten Branchenmix.

