Wer kümmert sich um die Obdachlosen in der Region?

Plus Der Wohnungsmarkt im Landkreis Donau-Ries ist enorm angespannt. Das macht sich vor allem bei den sozial Bedürftigen bemerkbar. Sie fallen hier oft schlichtweg durchs Raster.

Erst vergangene Woche suchte wieder ein junger Mann das Büro von Nicole Dauser in der Donauwörther Kronengasse auf. Der Grund war ein existenzieller – er hat kürzlich seine Arbeit im Allgäu verloren, kam zurück in seine Heimatstadt. Ohne Wohnung, ohne Dach über dem Kopf. Diese Fälle sind gottlob kein Massenphänomen, doch trotzdem betont die Caritas-Sozialarbeiterin: „Die Lage hat sich verschärft.“ Ihre Warnungen haben aber bislang wenig Resonanz gefunden.