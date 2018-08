08:15 Uhr

Südzucker: Auch in Rain soll Biozucker produziert werden

Die Firma Südzucker sucht Anbauer, die die nötigen Biorüben liefern. Wann die Produktion in Rain starten soll.

Die Nachfrage nach Biozucker steigt, deswegen will die Firma Südzucker ab dem Jahr 2019 auch in Rain Biozucker produzieren. „Hierfür suchen wir Anbauer, die uns die nötigen Biorüben liefern“, so Georg Vierling von der Rohstoffabteilung des Konzerns. Bislang verarbeitet Südzucker Biorüben zu Biozucker im nordrhein-westfälischen Warburg, nahe Kassel und hat in den vergangenen beiden Jahren die Anbaufläche deutlich ausgeweitet. (Lesen Sie hier die Bilanz der vergangenen Kampagne)

Laut Wolfgang Vogl, Werksleiter in Rain, beginnt das Unternehmen 2019 zunächst mit drei oder vier Produktionstagen im Jahr. „Die Nachfrage nach Biozucker ist noch nicht sehr hoch, nimmt aber spürbar zu.“ Deswegen soll die Herstellung innerhalb einer Woche im Jahr konzentriert werden.

Strengere Regeln

Das Ganze ist mit einigem Aufwand verbunden. „Wir müssen die Anlage reinigen, damit kein Krümel klassischer Zucker mehr zu finden ist. Der Prozess wird von einem Gutachter begleitet, der die Anlage dann auch frei gibt“, informiert Vogl. Der Biozucker müsse zudem ebenso separat gelagert werden wie die anfallenden Nebenprodukte Melasse und Futtermittel.

Beim Anbau von Biorüben gelten strengere Regeln beispielsweise bei der Düngung und Unkrautbekämpfung. Interessierte Anbauer können sich an die Südzucker-Rohstoffabteilungen oder ihren regionalen Anbauerverband wenden.

