16:03 Uhr

Tanzhaus: Werden die Karten neu gemischt?

Plus Freie Wähler und PWG sehen einen gewichtigen Punkt in der Debatte nicht berücksichtigt. Michael Bosse will ein Parkhaus integrieren. Kommt eventuell sogar ein Bürgerentscheid?

Von Thomas Hilgendorf

Michael Bosse fand die Präsentation zum Tanzhaus beeindruckend, das muss er zugeben. Architektin Bettina Kandler stellte jüngst im Rathaus eine Machbarkeitsstudie vor, bei der herauskam: Es wäre durchaus lohnenswert, die zentrale Donauwörther Veranstaltungsstätte zu sanieren anstatt sie abzureißen und neu zu bauen. Michael Bosse und die Stadtratsfraktion der FW/ PWG betonen jetzt aber, dass die Stadt in der Auftragsbeschreibung für die Architektin die Frage der Tiefgaragen-Parkplätze nicht so dargestellt hätte, wie vorher unter den Ratsmitgliedern vereinbart. Bosse hat hierzu nun eine eigene Planung in Auftrag gegeben.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Themen folgen