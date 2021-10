Auto gegen Milchlaster: Mann in Erlingshofen schwer verletzt

In Erlingshofen hat 55-Jähriger am Sonntagmittag einen schweren Unfall verursacht. Der Verursacher war offenbar betrunken.

In Erlingshofen hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Mann prallte mit seinem Auto gegen einen Lastwagen.

Der Unfall passierte gegen 12.15 Uhr. Nach Erkenntnissen der Polizei war ein 55-Jähriger mit seinem Pkw von Brachstadt her in Richtung Donaumünster/Erlingshofen unterwegs. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann am Ortseingang von Erlingshofen in der Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Der prallte einem mit Milch beladenen Lastzug, den ein 35-Jähriger aus dem Kreis Dillingen steuerte, in die Seite. Der Lkw-Fahrer hatte keine Chance, dem Auto noch auszuweichen.

Der 55-Jährige wird in seinem Auto eingeklemmt

Durch den Aufprall wurde der 55-Jährige, der aus dem Raum Bissingen stammt, in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Donaumünster/Erlingshofen und Tapfheim, die mit rund 50 Kräften vor Ort waren, befreiten den Fahrer, der schwere Verletzungen erlitt. Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich um das Opfer.

Die Polizei findet im Wagen mehrere leere Alkoholflaschen

In dem Wagen entdeckten die Beamten mehrere bereits geleerte Flaschen, in denen sich alkoholische Getränke befunden hatten. Da bei dem Mann zudem Alkoholgeruch festgestellt wurde, ließ die Polizei anschließend im Krankenhaus eine Blutentnahme durchführen. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und es steht vermutlich ein längerer Führerscheinentzug an.

Die Straße war zur Unfallaufnahme knapp zwei Stunden voll gesperrt. (dz)