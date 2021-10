Tapfheim

17:25 Uhr

Tapfheim: Immer mehr Bürger, immer mehr Kosten

Plus In der Gemeinde Tapfheim wohnen immer mehr Bürger, aber das Geld wird langsam knapp. Einige Maßnahmen müssen bereits auf Eis gelegt werden.

Von Helmut Bissinger

So viele Einwohner wie noch nie, aber auch so viele Aufgaben wie nie: Auf diesen Nenner lässt sich die Entwicklung in Tapfheim und seinen Ortsteilen bringen. „Es liegen sehr aktive Monate hinter uns“, fasste denn auch Karl Malz zusammen, als er jetzt das Jahr Revue passieren ließ. Anlass dazu boten die Bürgerversammlungen in den Ortsbereichen. „Diesmal wieder in Präsenz“, wie er sich freute, nachdem die Treffen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen waren.

