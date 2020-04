17:30 Uhr

Trockenheit: Demut lernen, Folge zwei

Es gilt die Umwelt und das Klima zu schützen - auch nach Corona.

Von Thomas Hilgendorf

Markus Söder hat es gestern Nachmittag passend geäußert bei seiner Pressekonferenz in München: Nach Corona darf auch in puncto Schutz der Schöpfung kein „Reset“-Knopf gedrückt werden, auf dass alle genauso weitermachten wie vorher. Im Gegenteil, man müsse aus den schwierigen Zeiten etwas lernen. Und das bedeutet eben auch: Mehr Umwelt- und Klimaschutz, letztlich auch deshalb, weil eine weithin gesunde Landwirtschaft nur in einer weithin gesunden Schöpfung möglich ist.

In den vergangenen Jahren hatte die deutschlandweit zu bemerkende Trockenheit den Landkreis Donau-Ries nicht so hart getroffen wie die unmittelbaren Nachbarregionen, vor allem jene in Mittelfranken. Bislang ist eine solch relativ entspannte Lage für Nordschwaben nicht zu sehen. In der Tat zeigen die blanken Niederschlagszahlen der Stationen Neuhof und Wallerstein, dass man sich verstärkt Gedanken machen muss um passende Sorten und Bewässerungskonzepte, wie sie bereits bei Schwörsheim in Form von Beckenanlagen zum Wassersammeln angegangen werden.

Es finden Veränderungen statt und (ob sie nun allesamt menschlich bedingt sind oder nicht) wir müssen damit umzugehen lernen. Wir dürfen und sollten hoffen, beten, forschen, uns demütig durchkämpfen. Denn wenn Krisen etwas lehren, dann sollte das Demut sein. Die Trockenheit kommt jetzt parallel mit Corona. Die richtigen Gedanken kommen im Hinblick auf beides nur mit kühlem Kopf – und nicht aufgeregt oder gar kopflos.

Mehr zum Thema: Droht ein Fiasko auf den Feldern?

Themen folgen