09.02.2021

Trotz Corona: In Rain gibt es nun doch einen "Faschingsumzug"

In der Küche von FCR-Präsident Florian Riehl stehen sie schon in Warteposition: 36 Fahrzeuge und Fußgruppen aus Lego-Bausteinen. Daraus soll ein Video entstehen, das einen Faschingsumzug in Miniaturform darstellt.

Von Barbara Würmseher

Der Faschingsclub Rain steht in den Startlöchern: Noch gilt es, die letzten Vorbereitungen zu treffen, noch sind FCR-Präsident Florian Riehl, Umzugsleiter Michael Weigl und das gesamte Team heftig am Organisieren und einiges an Arbeit liegt noch vor ihnen. Doch steht schon jetzt fest, dass sich am kommenden Sonntag pünktlich um 14.11 Uhr die ersten Wagen des Tillywurms in Bewegung setzen sollen, begleitet von viel Musik und dem Schlachtruf „Tilly Johoo“.

Wie jetzt – Tillywurm? Großveranstaltung? Menschenansammlungen? Hat denn der FCR verschlafen, dass wir uns in Corona-Zeiten befinden, in denen es das alles gar nicht geben darf? Oder setzt sich der Verein einfach über das Verbot hinweg?

Florian Riehl muss schmunzeln und gibt Entwarnung. Es hat schon alles seine Richtigkeit. Der Fasching 2021 fällt mit all seinen Aktivitäten der Pandemie zum Opfer, was sowohl der Verein, als auch die vielen Freunde der närrischen Zeit traurig stimmt. Und dennoch oder gerade deswegen wollen die Aktiven nicht untätig sein, sondern in dieser normalerweise „heißen Phase“ der fünften Jahreszeit Gas geben – so weit das eben möglich ist.

Aus der Langeweile und Fantasie geboren

Und da kam ihnen eine Idee zur Hilfe, die aus der Kombination von Langeweile, Fantasie und dem Wunsch geboren wurde, das Beste aus den Umständen zu machen: Florian Riehl baute aus Legosteinen einen knallroten FCR-Komiteewagen, den er mit kleinen Figuren besetzt hat. Alles in Miniatur, aber den Originalen nachempfunden. Dieses Modell präsentierte er bei einem der regelmäßigen Online-Treffen der FCRler den Kollegen und stieß auf große Begeisterung. In Windeseile bauten die anderen ähnliche Wagen und Fußgruppen nach.

Der Komiteewagen des FCR. Bild: Barbara Würmseher

„Der erste war unser Mini-Zuckerbaron Felix I (Huith)“, erzählt Florian Riehl. Der kleine Regent nahm sich den fahrbaren Schwan vor, auf dem normalerweise das Kinderprinzenpaar steht, wenn dieser beim Faschingsumzug durch die Straßen Rains rollt. Es folgten in hoher Schlagzahl weitere Modelle: der Wagen des „Wildsauheims Mittelstetten“, ein weiterer, der den zeitlich verzögerten Neubau des Schulzentrums Rain thematisiert, einer, der für Palmen im Stadtpark Rain plädieret, da dort ja eine Weidengruppe gefällt werden muss. Dazu gibt es weitere Themen und Ereignisse, die auf dieselbe Weise umgesetzt wurden: Homeoffice in Corona-Zeiten, Valentinstag, die Diskussion ums Rains Rettungswache und Rettungszentrum, Unterwasserwelt und vieles mehr. Mit dabei sind auch – exakt wie im richtigen Leben – die Komiteewagen der befreundeten Faschingsgesellschaften aus Donauwörth, Holzheim, Genderkingen, Oberndorf und Höchstädt.

Ein Wagen zeigt Palmen für den Stadtpark. Bild: Barbara Würmseher

Sie alle stehen gerade aufgebaut in Florian Riehls Küche und warten nun auf die nächsten Schritte. Denn jetzt geht es für den FCR darum, ein Video zu drehen, das den Tillywurm simuliert. „Wir dürfen uns ja aus Gründen des Infektionsschutzes jeweils nur immer zu zweit betätigen“, schildert Florian Riehl das Prozedere, „deshalb sind die einzelnen Schritte der Produktion ein bisschen zeitaufwendig.“

Im Hintergrund die Rainer Hauptstraße

Per Schnur sollen die Wagen gezogen werden, während die Kamera sie filmt. „Menschen“ werden als Zuschauer ebenfalls aufgebaut. Im Hintergrund ist dann die gewohnte Szenerie der Hauptstraße zu sehen mit markanten Gebäuden wie etwa Rathaus und Tillydenkmal.

Unter anderem gibt es einen Wagen vom „Wildsauheim Mittelstetten“ (Foto links), einen knallroten Komiteewagen, besetzt mit Stellvertreterfiguren.

Präsident Florian Riehl und Vize-Präsident Michael Weigl werden gemeinsam moderieren und wollen sich genauso ins Zeug legen, als ob der Faschingsumzug tatsächlich durch die Straßen rollen würde. Musik und Dschinderassabum sollen ebenfalls nicht fehlen.

Zu sehen ist das fertige Video dann ab Sonntag, 14. Februar, 14.11 Uhr – also zu eben jener Zeit, da der echte Tillywurm normalerweise auch startet. Auf der Homepage des FCR www.faschingsclubrain.de sind rechtzeitig davor Links von Kanälen (etwa You Tube und facebook) zu finden, wo das Video gestreamt wird.

Und auch sonst war der FCR nicht untätig. „Wie Florian Riehl erzählt, hat sich immer freitags eine Gruppe von bis zu 15 Mitgliedern virtuell getroffen, um miteinander Spiele zu machen oder zu ratschen. „Am Faschingssonntag wollen wir auf diese Weise auch ein gemeinsames Weißwurstfrühstück abhalten“, erzählt der FCR-Präsident, „und auch den Kehraus planen wir, online miteinander zu begehen.“

Gebaut wurden auch der FCR-Schwan, in dem das Kinderprinzenpaar beim Umzug unterwegs ist, ein Feuerwehrauto zum Thema Rettungswache – FCR-Präsident Florian Riehl zeigt ihn – und ein Blumenwagen, der für Palmen im Stadtpark plädiert.

Bei solchen Treffen wurde auch noch eine weitere Idee geboren, deren Ergebnis man in der Rainer Hauptstraße zwischen Raiffeisenbank und Metzgerei Göth bewundern kann: In knapp 30 Schaufenstern zeigt der FCR Faschingsbilder aus früheren Jahren, wie auch Garde-Kostüme, Prinzenpaar-Gewändern und Komitee-Uniformen. „Damit verbunden, veranstalten wir auch ein Quiz“, schildert Florian Riehl. „Wir haben Buchstaben versteckt, die einen Lösungssatz ergeben.“ Zu gewinnen gibt es Freikarten für den Bunten Abend im Jahr 2022. Denn dann – so hoffen die Faschingsfreunde in Rain inständig – wird man auch wieder im realen Leben der närrischen Zeit frönen können...

