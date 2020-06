06:14 Uhr

Unbekannte beschmieren Häuser: So werden die Täter beschrieben

In Monheim haben Unbekannte am Wochenende zwei Häuser mit Graffitti beschmiert. Ein Zeuge hat sie gesehen.

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Monheim zwei Gebäude beschmiert. Tatzeit war in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, wurden an einem Haus der Stadt Monheim mit grüner Farbe Buchstaben aufgesprüht.

Dort entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Im anderen Fall sprühten die Täter die Außenwand eines Getränkemarktes in der Kirchstraße in lilafarbener und schwarzer Farbe an. Die Polizei geht von zwei Tätern aus. Hier dürfte der Schaden bei etwa 300 Euro liegen.

So werden die Täter beschrieben

Ein aufmerksamer Bürger hat am Tatort „Kirchstraße“ zwei etwa 15- bis 16-jährige Jugendliche gesehen, die schließlich in Richtung Neuburger Straße verschwunden sind. Beide waren mit schwarzen Kapuzenpullis bekleidet und trugen ein schwarzes Tuch oder einen Mund-Nasen-Schutz. Beide waren laut Beschreibung auffallend schlank. Eine der Personen war weiblich und trug eine kurze weiße Sporthose mit Streifen. Wer hierzu Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (dz)

Themen folgen