09:27 Uhr

Unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein unterwegs

Ein Autofahrer war in Monheim unter Drogeneinfluss unterwegs.

Polizei kontrolliert einen 27-Jährigen. Er gibt zu, einen Joint geraucht zu haben. Das ist aber nicht alles - und auch gegen den Vater gibt es ein Verfahren.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Mittwochabend um 20.30 Uhr einen 27-jähriger Autofahrer in der Hubertusstraße in Monheim angehalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei erhärtete sich laut den Beamten der Verdacht auf Drogenkonsum, da der Mann eindeutige körperliche Reaktionen zeigte und zudem stark nervös war.

Er räumte auf Vorhalt an, zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Des Weiteren gab der 27-Jährige sofort zu, keinen Führerschein zu haben, da ihm dieser bereits rechtskräftig entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Auch gegen den Vater wird ermittelt

Auf der Dienststelle wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst, um die illegalen Substanzen im Körper festzustellen. Der Mann wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt.

Gegen den Vater des Mannes, der als Halter des Wagens die Fahrt zuließ, musste ein weiteres Strafverfahren eingeleitet werden, heißt es von den Gesetzeshütern.

