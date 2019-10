vor 4 Min.

Weihnachten mit Joe Hieger

Konzerte in Rain, Dillingen, Höchstädt

Nach zweijähriger Pause gastiert das Orchester Joe Hieger heuer in Rain, Höchstädt und Dillingen. Der Bandleader lädt zu festlichen Weihnachtskonzerten ein. 30 Mitwirkende, Solisten, Orchester mit Streichern und Chor präsentieren einen musikalischen Querschnitt von weltlichen Songs, stimmungsvollen Balladen, eigenen Arrangements und neu interpretierten Weihnachtstiteln. Mit dabei ist etwa Solistin Regina Hellmann aus München. Die Sängerin für Pop, Rock und Musical bereichert das Ensemble mit ihrer klangvollen Stimme und wird Titel wie „The Rose“ oder „Winterwonderland“ darbieten.

Termine und Veranstaltungsorte sind: Rain (22. Dezember, 19 Uhr, Stadtpfarrkirche), Dillingen (1. Dezember, 18 Uhr, Stadtsaal), Höchstädt (8. Dezember, 17.30 Uhr, Stadtpfarrkirche).

Karten gibt es unter anderem im Buchhaus Greno in Donauwörth (Telefon 0906/3377), bei Deibl Kreativ in Rain (Telefon 09090/2473) und im Büro Joe Hieger (Telefon 0171/7271426 und per E-Mail: sekretariat@orchester-joe-hieger.de).

Themen folgen