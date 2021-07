Wemding

16:14 Uhr

Neue Werkstätte der Lebenshilfe: Hier zeigt Wemding sein soziales Herz

Die Werkstätten für Behinderte der Lebenshilfe Donau-Ries in Wemding sind eingeweiht. Philipp und seiner Kollegin Julia gefällt der neue Arbeitsplatz. Hier verpacken Sie Metallteile fürden Automobilzulieferer Valeo.

Plus Die Werk- und Förderstätte der Lebenshilfe in Wemding ist eingeweiht. Was dort genau gemacht wird und warum sogar die Sozialministerin gekommen ist.

Von Barbara Wild

Philipp hat eigentlich Mittagspause. Aber wenn „die Dame von der Zeitung“ heute extra gekommen ist, um seinen neuen Arbeitsplatz kennenzulernen, dann zeigt er extra noch einmal, was er hier eigentlich macht und womit er sein Geld verdient. Hier, das ist die neue Donau-Ries Werkstätte der Lebenshilfe in Wemding.

