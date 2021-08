Wemding

05:40 Uhr

Wemdinger radelt extreme Tour durch die Alpen

Plus Klaus Fischer aus Wemding bewältigte eine extreme Tour durch die Alpen: 600 Kilometer, hohe Pässe - und das ohne Übernachtungspause.

Von Thomas Unflath

Klaus Fischer ist ein gut trainierter und routinierter Langstreckenradfahrer. Nun wagte sich der Wemdinger an eine ganz neue Herausforderung: Den über 600 Kilometer langen Ötztaler-Super-Randonnée, der über mehrere 2000 Meter hohe Alpen-Pässe führt und von den Teilnehmern nach Möglichkeit ohne Übernachtungspause bestritten wird. Fischer ging die brutale Tour an und erlebte auch für seine Erfahrungen extreme Anstrengungen – am Ende jedoch verbunden mit großem Stolz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

