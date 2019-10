Wie kommen Spritzmittel in die Gartenkräuter?

Plus Der Bund Naturschutz lässt in privaten Gärten dort angebaute Kräuter auf Spuren von chemischen Unkrautvernichtern untersuchen. Fast alle Proben sind positiv.

Tomaten, Gurken, Auberginen, Kürbis, Sellerie, Äpfel – seit Jahrzehnten bewirtschaftet Brigitte Fröhlich ihren großen Nutzgarten rein biologisch. In ihren Hochbeeten zieht sie fast alles, was bei ihr und ihrem Mann Josef in Tapfheim auf den Tisch kommt.

„Wir wollen im Einklang mit der Natur leben und uns gesund ernähren“, sagt die 56-Jährige, die aus Hoppingen stammt. Jetzt hat man in ihren Gartenkräutern geringe Spuren von Pestiziden gefunden.

Elf Gärten untersucht

Die Kreisgruppe des Bund Naturschutz hat 2018 und 2019 in insgesamt elf Nutzgärten, die rein biologisch bewirtschaftet werden, verschiedene Gartenkräuter auf Rückstände der chemischen Stoffe untersuchen lassen. Anlass war der Fall eines Biolandwirtes aus dem Landkreis, dessen Ernte aufgrund von nachgewiesenen Schadstoffen nicht mehr als Bioware vermarktet werden konnten.

„Wir wollten wissen, ob es die Mittel in die Privatgärten schaffen“, erklärt Alexander Helber, Vorsitzender des Kreisverbandes Donau-Ries. Zehn der elf Proben von Petersilie, Dill und Liebstöckel, die aus Bio-Samen gezogen wurden, waren mit Herbiziden belastet.

Bei Familie Fröhlich fand das Labor Friedle aus Tegernheim nahe Regensburg in der Probe von rund 100 Gramm Dill Rückstände von Terbuthylazin, das zur Unkrautbekämpfung im Maisanbau verwendet wird. Die Belastung war gering, entspricht den rechtlichen Vorgaben zur sogenannten Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln und lag unter der Höchstgrenze für Bio-Lebensmittel von 0,01 Milligramm.

Keine repräsentative Studie

Die Kräuter konnten also ohne Bedenken gegessen werden. „Aber es ist schon erstaunlich, dass selbst der heimische Garten nicht frei von chemischen Stoffen der konventionellen Landwirtschaft ist“, sagt Alexander Helber. Er ist sich im Klaren darüber, dass die Stichproben aus dem Landkreis keine repräsentative Studie darstellen. Da die Analyse jeweils 200 Euro kostet, habe man sich auf wenige Gärten konzentriert. „Aber unser Ergebnis kann sensibilisieren, und wir erwarten, dass die Politik hier genauer hinsieht“, so Helber.

„Was uns Sorgen macht, ist, dass wir nicht vorhersagen können, wo und wann übermäßige Schadstoffe eingetragen werden können.“ Denn ob die Pestizide über die Luft oder über das Regenwasser auf die Pflanzen gelangen, sei ungeklärt. Der BN fordert, Zulassungskriterien und die Anwendungsvorgaben einzelner Stoffe zu überprüfen.

Spritznebel entsteht

Für Manfred Faber, Behördenleiter des Amtes für Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen, ist der Nachweis von Unkrautvernichtungsmitteln in Gärten weniger neu. „Ja, da haben wir ein gewisses Problem“, gibt er offen zu. Beim Aufbringen bestimmter Mittel auf dem Feld entstehe ein Spritznebel. Für Stoffe wie das nun in Kräutern nachgewiesene Prosulfocarb, das auf Kartoffelpflanzen und Getreide aufgebracht wird, gäbe es daher auch strengere Auflagen. Landwirte dürfen das Mittel nur bis zu einer bestimmten Windstärke und in einer geringeren Fahrgeschwindigkeit aufbringen.

Auch eine spezielle Düse ist notwendig, zudem müsse der Landwirt zu Gewässern mindestens 20 Meter Abstand halten. „Doch selbst dann kann der Landwirt nicht vermeiden, dass geringste Mengen in der Luft bleiben und sich so auch in Privatgärten ablagern“, sagt Faber. „Aber die Landwirtschaft tut alles, damit dieses sogenannte Abdriften des Mittels in der Luft nicht passiert.“ Zudem müsse man sehen, dass die nachgewiesenen Mengen doch sehr gering und gesundheitlich unbedenklich seien.

Beet 2018 extra angelegt

Für Brigitte Fröhlich ist das Anaylse-Ergebnis ihres Dills keine Überraschung gewesen. Die Felder rund um Tapfheim seien längst zur Mais- oder Raps-Monokultur geworden. 2018, als sie extra das Beet für den Dill angelegt und dieses ausschließlich mit aufgefangenem Regenwasser gegossen hat, habe sie selbst stark gemerkt, wann die Landwirte wieder gespritzt hatten. „Die Luft war dann anders, und auch meine Bienen waren regelrecht erschöpft“, sagt die Imkerin.

Auch in den anderen Gärten – beprobt wurden Pflanzen zwischen Rain und Birkhausen im Ries – wurden Spuren solcher Mittel gefunden. Dabei war auch Prosulfocarb, eben jenes Mittel, das schnell in der Luft abdriftet, und bei Proben aus dem Sommer 2019 Chloridazon, das im Rübenanbau eingesetzt wird. In beiden Jahren gab es nur einen einzigen Garten, der ohne Nachweis blieb: in Birkhausen.