Wieder hört ein Geschäft auf: Metzgerei schließt zwei Läden

Die Metzgerei Ziegelmüller schließt Ende Oktober ihre Läden in der Nördlinger Straße in Wemding (im Bild) und in der Neuburger Straße in Monheim. Der Schlachtbetrieb in Wemding läuft weiter.

Plus Carl Ziegelmüller haben verschiedene Gründe zu diesem Schritt in Wemding und Monheim bewogen. Wie es mit dem Betrieb nun weitergeht

Von Wolfgang Widemann

Vier Wochen nach dem Restaurant Schieners schließt nur einen Steinwurf davon entfernt in der Wemdinger Altstadt ein weiterer Traditionsbetrieb. Die Metzgerei Ziegelmüller in der Nördlinger Straße macht ihren Laden Ende Oktober dicht. Vor einigen Wochen stellte Ziegelmüller bereits den Betrieb in der Filiale in Monheim ein.

Vor rund 120 Jahren angesiedelt

Die Metzgerei siedelte sich nach Angaben des derzeitigen Firmenchefs Carl Ziegelmüller vor rund 120 Jahren in Wemding an. Sein Ururgroßvater sei damals von Neresheim in die Stadt gezogen. Während des Zweiten Weltkriegs und in den folgenden Jahrzehnten habe der Betrieb geruht. 1967 habe dann sein Vater die Metzgerei wieder eröffnet, schildert Carl Ziegelmüller, der seit sieben Jahren den Betrieb leitet.

2005 errichtete Ziegelmüller am Standort in der Altstadt ein neues Schlachthaus. „Wir schlachten noch immer selbst“, so der 44-Jährige. Dies soll auch weiter der Fall sein. Allerdings möchte Ziegelmüller nur noch „Großkunden beliefern“. Dazu zählen Gastronomen und die Mittagsbetreuung der Realschule und Mittelschule in Wemding. „Wie sich der Partyservice entwickelt, muss man sehen“, ergänzt der Metzgermeister.

Umsatz zurückgegangen

Der sieht sich aus verschiedenen Gründen gezwungen, die Läden in Wemding und Monheim zu schließen. Auslöser sei letzten Endes gewesen, dass er ein „lukratives Jobangebot“ bekommen habe. Dies habe er nicht ausschlagen wollen, vor allem angesichts der Umstände, denen die Metzgerei ausgesetzt sei. In Wemding sei der Umsatz zurückgegangen. Das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich für seinen Betrieb während der Corona-Phase zum Negativen geändert, berichtet Ziegelmüller. Ein weiterer Punkt: Es sei kaum noch Personal zu bekommen. Ganz abgesehen davon würden die Auflagen immer höher, verbunden mit erheblichen Kosten.

Carl Ziegelmüller erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, er beobachte seit Jahren mit Sorge, dass die Laufkundschaft im Bereich der Nördlinger Straße abnehme. Einst sei diese eine Haupteinkaufsmeile in der Wemdinger Altstadt gewesen mit einer ganzen Reihe von Geschäften. Von diesen sei nur noch ein Teil vorhanden. Ziegelmüller befürchtet, dass diese Entwicklung anhält.

In Monheim habe er am Standort vor dem Oberen Tor sein Geschäft hauptsächlich mit dem Imbiss gemacht. Von diesem allein könne man allerdings nicht leben.

In welcher Form die Läden in Wemding und Monheim künftig genutzt werden, sei noch völlig unklar. Beide Gebäude befinden sich in Familienbesitz.

