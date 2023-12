30-Jähriger baut Unfall auf B2 bei Bäumenheim

Ein 30-Jähriger verursacht auf der B2 bei Bäumenheim einen Autounfall. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse angepasst hat, hat ein Autofahrer auf der B2 bei Bäumenheim einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 30-Jährige am Mittwoch um 5.20 Uhr auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Asbach-Bäumenheim Süd und Asbach-Bäumenheim Mitte verlor der Mann wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Pkw kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Anschließend lenkte der Mann dagegen, weshalb das Auto über die gesamte Straßenbreite zurückschleuderte und in einem rechtsseitigen Graben steckenblieb. Der Wagen musste daraus geborgen und abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Der 30-Jährige blieb selbst unverletzt und muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)

