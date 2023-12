Totalschaden bei Bäumenheim: Autofahrer prallt gegen Leitplanke

Auf der Bundesstraße 16 ist es bei Bäumenheim zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Grund dafür war ein Unfall, bei dem ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen ist.

Bei einem Unfall bei Bäumenheim ist ein 51-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen eine Leitplanke geprallt. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann gegen 11.05 die Bundesstraße 2 in Richtung Donauwörth. Auf Höhe der Abfahrtsschleife zur B16 kam der Wagen des Mannes wohl aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke.

Das Auto musste daraufhin abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Es kam zu Behinderungen des Verkehrs auf der Bundesstraße. (AZ)