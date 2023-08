Transporter baut Unfall in B2-Baustelle bei Donauwörth

Mitten in der Nacht kommt es zu einem Unfall in der Baustelle auf der B2 zwischen Bäumenheim und Donauwörth. Der Verursacher bleibt unverletzt.

Ein junger Mann hat mit seinem Transporter einen Unfall in der B2-Baustelle verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige am Montag um 1.55 Uhr nachts mit seinem Pkw auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße zwischen Bäumenheim und Donauwörth unterwegs. Am Ende des Baustellenbereichs kam er mit seinem VW-Bus wegen eigener Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab.

Der Wagen prallte in die Verkehrssicherungseinrichtungen. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 11.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Transporter musste abgeschleppt werden, der Verursacher blieb unverletzt. Die Polizei verwarnte den Mann gebührenpflichtig. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. (AZ)

