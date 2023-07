Einbrecher im Kostümfundus des Theatervereins Donauwörth: Das sagen die Betroffenen

Statt Wertsachen stoßen die Täter im alten Wasserhaus in Auchsesheim auf Klamotten und Hüte. Was der Vorsitzende zu dem Fall sagt.

Sie suchten wohl Wertsachen, fanden aber nur Kleidung, die nicht jeder trägt. Einbrecher haben sich über das vergangene Wochenende das alte Wasserhaus in Auchsesheim als Ziel ausgesucht. Das Gebäude nutzt der Theaterverein Donauwörth als Lager. Dies überraschte die Unbekannten wohl.

Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern. Die kamen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 18 Uhr auf das eingezäunte Grundstück südlich von Auchsesheim und brachen die Tür zum Haus auf. Die etwas abgeschiedene Lage des Anwesens mag auf die Einbrecher einen gewissen Reiz ausgeübt haben. Wenn sie sich Geld, Schmuck oder Ähnliches als Beute erhofft hatten, waren sie am Ende wohl enttäuscht. Obwohl die Eindringlinge die Räume durchwühlten, stießen sie im Wesentlichen auf Kostüme und Hüte.

Diebe suchen das Lager des Theatervereins Donauwörth in Auchsesheim heim

Die bilden den Fundus des Theatervereins, der in Donauwörth gerade mit zwei Stücken auf der Freilichtbühne die Zuschauer erfreut. Der Einbruch sei für den Verein einfach nur ärgerlich, erklärt Vorsitzender Andreas Schiffelholz auf Anfrage unserer Redaktion: "Es wurde einiges an Unordnung gemacht." Der Sachschaden halte sich glücklicherweise in Grenzen. Die Tür müsse repariert werden. Einige der Kostüme nahmen die Täter mit ins Freie und warfen sie ins Gras rund um das Gebäude.

In dem Lager befindet sich laut Schiffelholz Kleidung, die bei den Aufführungen in den vergangenen Jahren in Gebrauch war. Dazu gehörten etwa die Historiengewänder aus dem Stück "Maria von Brabant". Es würden dort aber auch Kostüme aufbewahrt, "die wir noch gar nicht eingesetzt haben". Dies treffe auf besondere Kleidungsstücke zu, die Privatpersonen dem Verein spendeten: "Das sind unter anderem alte Uniformen."

Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt jetzt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon: 0906/706670.