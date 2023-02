Auffahrunfall in Bäumenheim: Verursacher macht sich davon

An einer Engstelle in Bäumenheim kommt es zum Unfall. Doch der Fahrer eines Sprinters, der den Crash verursacht hat, fährt einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Donauwörther Straße in Bäumenheim ist am Samstagnachmittag ein Auffahrunfall passiert. Ein 29-Jähriger war stadteinwärts unterwegs, als ihm ein Sprinter entgegenkam. Auf dessen Fahrbahnseite standen zwei geparkte Autos. Anstatt anzuhalten und an der Engstelle den Gegenverkehr durchzulassen, scherte der Sprinterfahrer aus, um am Hindernis vorbeizufahren. Der 29-Jährige musste bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Unfall in Bäumenheim: Über 5000 Euro Schaden

Das allerdings bemerkte ein 45-jähriger Mann, der hinter dem 29-Jährigen fuhr, zu spät und krachte hinten auf. Den Sprinterfahrer interessierte nicht, was sein Fahrverhalten ausgelöst hatte und machte sich davon. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen Kleintransporter handeln soll. An den beiden am Auffahrunfall beteiligten Autos entstand ein Schaden von insgesamt 5500 Euro, schätzt die Polizei Donauwörth. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)