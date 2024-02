Johann Streitberger bekommt das Bundesverdienstkreuz verliehen

Europaminister Eric Beißwenger hat sechs Menschen aus Schwaben den Verdienstorden überreicht. Unter den Geehrten ist auch ein Unternehmer aus dem Kreis Donau-Ries.

Der Bäumenheimer Unternehmer Johann Streitberger hat für seine Leistungen den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland - umgangssprachlich auch Bundesverdienstkreuz genannt - verliehen bekommen. Es ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Auf Vorschlag des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Auszeichnung neben Streitberger nun fünf weitere Menschen aus Schwaben zugedacht.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg hat Europaminister Eric Beißwenger die Orden am Mittwoch übergeben. „Sie haben so viel für die Menschen in Bayern und Deutschland getan", so der Europaminister. "Wir sind auf Menschen, die sich für uns alle engagieren, angewiesen. Dazu zählen Sie ohne jeden Zweifel. Ohne Sie wäre Deutschland ein anderes Land, aber mit Sicherheit kein besseres. Jeder von Ihnen hat auf ganz eigene Art und Weise Herausragendes geleistet.“

Bundesverdienstkreuz: Bäumenheimer Johann Streitberger gründete Stiftung

Johann Streitberger habe sich als erfolgreicher Unternehmer sowie als Gründer der Juventas-Johann-Streitberger-Stiftung verdient gemacht. Mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein hat er sich über viele Jahre sowohl für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in seiner Heimat eingesetzt. Streitberger gründete die Stiftung 2009, weil er, wie er damals sagte, "bisher immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden" habe. Die Stiftung hat ihren Sitz in Bäumenheim und unterstützt junge Menschen bis zum Ende ihrer Aus-, Fort- oder Weiterbildung bei schulischen, beruflichen oder sportlichen Aktivitäten mit Geld- und Sachmitteln.

Doch auch die Integration geflüchteter Menschen liege Streitberger sehr am Herzen. Nicht zuletzt wirkte er darüber hinaus als langjähriges Mitglied und Förderer des Turn- und Sportvereins 1894 Bäumenheim.

Verdienstorden vom Bundespräsidenten für besondere Leistungen verliehen

Der Verdienstorden wird an Frauen und Männer für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik, auch im sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich - unter Zurückstellung eigener Interessen über längeren Zeitraum und mit erheblichem Einsatz. (AZ/lrs)