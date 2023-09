Bäumenheim/Oberndorf

vor 19 Min.

In drei Orten fällt bis zu dreieinhalb Stunden der Strom aus

Bei Fendt-Caravan in Mertingen/Bäumenheim stand durch einen Stromausfall am Donnerstag fast zwei Stunden lang die Produktion still.

Plus In Bäumenheim, Oberndorf und Eggelstetten sind rund 2000 Haushalte von einem Stromausfall betroffen. In der ein oder anderen Firma steht die Produktion still.

Von Wolfgang Widemann

Michael Feller kaufte am Donnerstag gerade in einem Supermarkt in Asbach-Bäumenheim ein, als um etwa 18.30 Uhr auf einen Schlag "nichts mehr ging". Nur noch über die Oberlichter sei Helligkeit in das Gebäude gedrungen und die Kassen hätten nicht mehr funktioniert. Ein größerer Stromausfall legte nicht nur einen Teil der Industriegemeinde lahm, sondern auch die benachbarte Kommune Oberndorf samt Ortsteil Eggelstetten. Manche Haushalte blieben laut Energieversorger Lechwerke (LEW) rund dreieinhalb Stunden ohne Elektrizität. Zudem stand in einigen größeren Firmen der Betrieb still.

LEW-Pressesprecher Ingo Butters erklärt, warum die Stromversorgung so gravierend unterbrochen war. Entweder in Asbach-Bäumenheim oder in Oberndorf gab es in einem in der Erde verlegten Stromkabel einen Defekt. Ob es an der Ecke Gartenstraße/Josef-Dunau-Ring in Bäumenheim oder im Bereich der Sudetenstraße in Oberndorf war, lasse sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Jedenfalls löse ein solches Ereignis in aller Regel sogenannte Folgefehler aus: "Bei Störungen auf einem Stromkabel kommt es auch in angrenzenden Kabeln, die über das gleiche Umspannwerk versorgt werden, zu kurzzeitigen Spannungserhöhungen." Dies könne weitere Defekte bewirken. Deshalb seien am Donnerstag an den 20-Kilovolt-Mittelspannungskabeln an den zwei genannten Stellen Kurzschlüsse zu verzeichnen gewesen.

