Spurwechsel führt zu Unfall an Kreuzung auf der B16

Bei Bäumenheim verursacht ein 29-Jähriger eine Karambolage an der Kreuzung der B16 mit der B2. Es entsteht Blechschaden.

Im Bereich der B16 an der Kreuzung mit der B2 bei Asbach-Bäumenheim hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Verursacher war laut Polizei ein 29-Jähriger, der mit seinem Auto von Rain her zunächst die Linksabbiegespur in Richtung B2 benutzte. Als er direkt zurück auf die durchgehende Fahrbahn wechseln wollte, übersah er einen von hinten nahenden Wagen, den ein 75-Jähriger steuerte. Die beiden Pkw stießen zusammen.

Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Beide Beteiligte sowie die Beifahrerin, 55, im Auto des Rentners blieben unverletzt. Die Gesetzeshüter verwarnten den 29-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)